募日AV女優來港賣淫 港澳日星合搗跨境團伙

每次交易15萬 港拘主腦骨幹3女優

今次聯合行動代號「律風」，由本港警方聯同新加坡警方、日本警視廳及澳門司警共同進行。有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）總督察鄧凱彤表示，警方早前發現一個由本地人操控的跨境賣淫集團，遂派探員「放蛇」，發現集團於社交平台經營群組，以略有名氣的AV女優招徠，配上其性感照片及作品封面，稱可安排日本性工作者入住酒店賣淫。

鄧表示，涉案性工作者收取「肉金」數千至數萬元，部分AV女優曾在港舉行粉絲見面會，每次性交易金額達15萬元。她透露，身處日本的團伙會在社交平台招募日本女子出國賣淫，若嫖客有意交易須先繳付按金，約好交易時間，再到酒店等候上房，交易完成後以現金支付尾數。

分工仔細 專人當客服收尾數接應

警方形容集團分工仔細，有成員擔任社交平台客服、有成員到酒店向性工作者交收物資及尾數，亦有成員入住與性工作者相同酒店，打點一切及監察其工作；部分人曾留學日本，精通日文，負責與日本性工作者溝通接應。調查顯示集團運作逾一年，有過百次訂房紀錄，營業額達2000萬。

運作逾一年過百訂房紀錄 營業額2000萬

警方稱，涉案日本性工作者持旅遊證件來港。除本港外，她們亦會前往新加坡及澳門賣淫，警方遂主動聯絡當地執法部門交流情報。警方繼續調查，發現本地有其他社交平台群組以類似手法提供性服務，於是搜查多個俗稱「神秘房」的賣淫場所，拘捕25名女子，除3名本地人外，其他來自內地、日本或東南亞，涉嫌經營賣淫場所及違反逗留條件等罪名。

至昨天，本港警方共拘捕35人，新加坡警方拘捕4人，日、澳兩地行動仍在進行，故未有拘捕人數。在港落網的女主腦及其他骨幹成員涉依靠他人賣淫的收入為生、控制他人賣淫和洗黑錢罪名被捕。行動中警方阻截1800萬元犯罪得益轉移。