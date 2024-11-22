斥「美國等國」無理叫囂 國安公署：包庇罪犯

駐港國安公署發言人稱堅定支持本港司法機關，重申初選是有組織、有預謀、具規模的奪權行動；外國無端施壓注定無功而返，威迫恫嚇不能動搖特區維護國安的意志與決心，強調中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的初心不改，堅定不移支持香港全面準確實施《港區國安法》和《維護國安條例》。

中聯辦點名戴耀廷罪行昭彰

中聯辦發言人同稱堅決支持司法機構公正判決，批評案件顛覆國家政權之心「昭然若揭」，在任何國家或地區都要依法嚴懲，指發起初選的戴耀廷及團伙「罪行昭彰、法所不容」。中聯辦又指，美國為首的外部勢力公然攻擊抹黑本港司法機構、律政司及執法部門，企圖干擾法院獨立審判，謂本港是法治社會，任何名義的禍港違法行徑都必須受法律制裁。

律師會長湯文龍昨稱，法庭在判辭已解釋量刑理據，充分考慮所有證據，並認為審訊期間無被告受不公對待。

另外，美國國務院民主、人權及勞工局前日（20日）在社交網站X發文，呼籲香港當局立即無條件釋放被控國安法的壹傳媒創辦人黎智英及其他政治犯。港府反駁稱本港沒有所謂「政治罪犯」，所有案件嚴格按證據及法律處理，法院審判不受干涉。