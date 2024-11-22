家園貓樂園 收地難留存 古洞村民冀彩石邨安置 嘆住屋寵物政策嚴苛

明報記者 曾諾晞

古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段工程於今年初刊憲，發展局將收回109公頃土地，逾千戶村民需遷出。古洞北第24區專用安置屋邨預計2027/28年度落成，現時居民可先遷入現有租住屋邨暫住，但未有確實詳情。村民阿Moon說，自今年4月地政總署派員上門度尺，至今未收到任何搬遷資訊，冀順利過渡，與其他村民集體安置在明年落成的上水公屋彩石邨。

千戶需遷 發展局：盡量原區過渡

發展局回覆查詢表示，專用安置屋邨入伙前，會因應清拆行動時間表及受影響合資格住戶數目等，在公營房屋編配政策下盡量為受影響住戶編配合適單位，包括盡量提供原區過渡安置單位。

阿Moon爸爸財叔38年前搬到古洞，10年後阿Moon亦跟隨，當年只有20歲。她說尤其喜歡家中的花園，經常在那兒進修、做運動、看日落。雖然家中養了9隻貓，倘有流浪貓溜進花園，阿Moon亦會順道照顧，因此多年來有逾百隻貓自由出入。她目睹過貓兒生離死別，曾親手安葬愛貓到花園裏。她說，古洞的家是「人生最重要嘅地方」，「好多印記，其他地方取代唔到」。

荒廢豬屋自建「烏托邦」

申牌照建佛堂講道煮齋

80歲的財叔回憶，這裏原是一片爛地用來興建豬屋，後來豬屋荒廢，木樑全都發霉，他遂買下整塊逾3000呎的地，用一年整修成自己的「烏托邦」。他曾到流浮山工廠門外收集廢棄雲石磚作家中地磚，又運來8卡泥頭車的混凝土，與家人建造家中磚牆。信佛的財叔申請牌照，在家興建近400呎的佛堂，高峰時每周有30人到訪，聽財叔講道、煮齋、談仁義道德。

財叔形容這是一塊「寶地」，「冇諗過人生有個咁嘅地方，畀自己想做乜就做乜」。到政府宣布收地，阿Moon說：「我哋付出咗幾多？一磚一瓦自己起，一蚊你（政府）嘅資助都冇拎過。今天你話呢度靚，我就要走？」她轉頭望向花園裏的貓。

伴侶犬限一隻 安置邨可養絕育貓

房協伴侶犬政策列明，安置屋邨容許住戶因醫療理由，申請飼養一隻不足20公斤重、已領牌及絕育的狗。同為村民的「古洞北受新發展影響村民聯盟」代表蘇凱琦認為，政策對長年生活在村屋、飼養動物的村民來說要求嚴苛，如大部分村民飼養唐狗，體重往往多於20公斤；又指其他小型動物如貓、魚等不在政策範圍內，局方「變相帶頭棄養」。

房協回覆本報查詢時表示，除伴侶犬外，戶主能在安置屋邨出租單位飼養不會危害健康和造成滋擾的家庭小寵物，如已絕育的貓、倉鼠、兔子、龜、 水生動物等。至於資助出售單位，根據公契規定，住戶可飼養寵物，惟業主須遵守大廈公契相關規定，如寵物不得對其他業主及住戶造成滋擾。