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非本地牙醫元旦起可申註冊

【明報專訊】立法會今年7月通過修訂《牙醫註冊條例》，醫衛局昨公布，牽涉非本地牙醫新註冊途徑等條文將於明年元旦起生效，該些牙醫如獲衛生署等指明機構聘用，便可向牙醫管理委員會提交註冊申請。牙管會昨另去信全港牙醫交代安排，透露有關牙科畢業生實習要求的條文預計明年第二季生效。

畢業生實習要求 料明年第二季啟

醫衛局表示，上月向立法會提交修例首份生效日期公告等，作先訂立後審議程序，前日通過審議期並逐步落實修訂條文。該局稱，明年1月1日起非本地牙醫如已獲衛生署、醫管局、港大和菲臘牙科醫院聘請全職受僱，便可向牙管會申請有限度或特別註冊，獲批後可來港工作；衛生署已展開招聘，維持爭取首批非本地牙醫明年首季來港。

該局稱明年元旦日起條例會更新「從事牙科執業」定義，包括訂明只有註冊牙醫方可做漂牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套及進行牙齒貼片療程。

牙管會信件另提及該會改組時間表，明年元旦起先由現時12席增至19席，包括加入港大牙醫學院、菲臘牙科醫院及香港牙醫學會提名的牙醫席位，以及將業外委員由3席增至5席等。牙管會預計2026年7月將增設由選舉產生的其餘5席，目標屆時設立牙科護理專業人員註冊制度。

牙醫註冊費用明年元旦起加價，其中正式註冊費用由2016年起沿用至今的2170元增近九成至4110元，有限度和特別註冊費與正式註冊相同。

相關字詞﹕牙醫 醫務衛生局 牙管會 牙醫註冊條例 非本地培訓牙醫

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