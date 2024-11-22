非本地牙醫元旦起可申註冊

畢業生實習要求 料明年第二季啟

醫衛局表示，上月向立法會提交修例首份生效日期公告等，作先訂立後審議程序，前日通過審議期並逐步落實修訂條文。該局稱，明年1月1日起非本地牙醫如已獲衛生署、醫管局、港大和菲臘牙科醫院聘請全職受僱，便可向牙管會申請有限度或特別註冊，獲批後可來港工作；衛生署已展開招聘，維持爭取首批非本地牙醫明年首季來港。

該局稱明年元旦日起條例會更新「從事牙科執業」定義，包括訂明只有註冊牙醫方可做漂牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套及進行牙齒貼片療程。

牙管會信件另提及該會改組時間表，明年元旦起先由現時12席增至19席，包括加入港大牙醫學院、菲臘牙科醫院及香港牙醫學會提名的牙醫席位，以及將業外委員由3席增至5席等。牙管會預計2026年7月將增設由選舉產生的其餘5席，目標屆時設立牙科護理專業人員註冊制度。

牙醫註冊費用明年元旦起加價，其中正式註冊費用由2016年起沿用至今的2170元增近九成至4110元，有限度和特別註冊費與正式註冊相同。