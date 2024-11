官關注專欄提六四屠殺 黎：試言不上街可能後果

辯方展示黎「成敗樂一笑」其中3篇專欄文章,分別是2019年4月28日刊登的〈請站出來保住最後防線〉、5月5日的〈諗移民定諗遊行〉及6月2日的〈為自己和下一代 阻擋香港沉淪〉。

首文提及「『引渡惡法』的作用,就像恐怖分子襲擊產生『可用性級聯』的效果……讓大陸變成無法無天的法律凌駕香港的司法制度」。控方曾指首篇文章意圖引起對香港和中央政府不滿和憎恨,黎智英昨否認稱只預計即將發生的事,而且文章提及的很多已發生。

稱示威合法 沒呼籲違法

次文提到「若我們人多勢眾站出來遊行,無論他們多機心叵測,亦要面對我們堅決反對惡法的事實,他們可能會畏縮而妥協」,黎解釋只是說明市民上街的理由,無意引起憎恨。至於最後一文稱「今年是六四屠城三十年……想想以後這樣恐怖的情形也可能在香港重演……請行前一步,六月九號花三小時,為自己和下一代留下阻擋公義沉淪的足跡」,黎同樣稱只游說市民上街,而示威屬合法,他沒呼籲他人違法。

杜官一度關注,黎是否透過文章指出,若市民不上街香港便會發生像六四屠殺的情况,意圖「描繪香港會發生的恐怖畫面」。

黎智英強調,只希望說服讀者,若他們不上街可能會發生的事。

寫國安法將終結《蘋果》 因涵蓋範疇闊

此外,《紐約時報》2020年5月29日發布黎撰寫的Do My Tweets Really Threaten China's National Security?。辯方問為何在文中表達《港區國安法》通過後《蘋果》和言論自由都會迎來終結,黎稱因法例涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇,「that can really cover anything(可以真的涵蓋任何東西)」。

(黎智英案)