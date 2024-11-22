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官關注專欄提六四屠殺 黎：試言不上街可能後果

【明報專訊】控方指稱黎智英案發期間於專欄發布最少22則評論文章，亦有在不同媒體撰文。辯方昨就其中4篇2019至2020年刊登的文章提問，黎否認意圖散播仇恨，只預測事態發展，請市民上街。法官杜麗冰關注，黎是否旨在以其中一例指出，若市民不上街香港便會發生如「六四屠殺」情况，黎澄清僅嘗試說服讀者不上街可能會發生的事。

辯方展示黎「成敗樂一笑」其中3篇專欄文章，分別是2019年4月28日刊登的〈請站出來保住最後防線〉、5月5日的〈諗移民定諗遊行〉及6月2日的〈為自己和下一代 阻擋香港沉淪〉。

首文提及「『引渡惡法』的作用，就像恐怖分子襲擊產生『可用性級聯』的效果……讓大陸變成無法無天的法律凌駕香港的司法制度」。控方曾指首篇文章意圖引起對香港和中央政府不滿和憎恨，黎智英昨否認稱只預計即將發生的事，而且文章提及的很多已發生。

稱示威合法 沒呼籲違法

次文提到「若我們人多勢眾站出來遊行，無論他們多機心叵測，亦要面對我們堅決反對惡法的事實，他們可能會畏縮而妥協」，黎解釋只是說明市民上街的理由，無意引起憎恨。至於最後一文稱「今年是六四屠城三十年……想想以後這樣恐怖的情形也可能在香港重演……請行前一步，六月九號花三小時，為自己和下一代留下阻擋公義沉淪的足跡」，黎同樣稱只游說市民上街，而示威屬合法，他沒呼籲他人違法。

杜官一度關注，黎是否透過文章指出，若市民不上街香港便會發生像六四屠殺的情况，意圖「描繪香港會發生的恐怖畫面」。

黎智英強調，只希望說服讀者，若他們不上街可能會發生的事。

寫國安法將終結《蘋果》 因涵蓋範疇闊

此外，《紐約時報》2020年5月29日發布黎撰寫的Do My Tweets Really Threaten China's National Security?。辯方問為何在文中表達《港區國安法》通過後《蘋果》和言論自由都會迎來終結，黎稱因法例涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇，「that can really cover anything（可以真的涵蓋任何東西）」。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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