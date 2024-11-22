駁楊清奇「鳥籠自主」論 黎：從未為《蘋果》設限 曾親邀曾鈺成撰文被拒

稱「鳥籠」比喻媒體均按其代表價值行事

黎智英供稱，以他理解楊清奇是以「鳥籠」比喻，說明各媒體均按其價值行事，例如《星島日報》和《東方日報》都不會出現讚揚反修例運動的文章，更何况《大公報》和《文匯報》。法官杜麗冰舉例，黎認為反對時任美國總統特朗普的有線電視新聞網絡（CNN）也是在鳥籠之內？黎指其是在「自由主義」鳥籠下。

指反特美媒處「自由主義」鳥籠

辯方大律師關文渭問，若《蘋果》員工撰寫反人權、反民主的報道，他們便脫離了鳥籠？黎同意，但此情况從未發生。辯方展示時任副社長陳沛敏與黎2018年的對話紀錄，建議作家名單包括曾鈺成、任志剛、余英時、練乙錚等。黎形容屬建制派的曾鈺成為「鳥籠外的人」，除曾鈺成由他親自邀請，其他人交由陳處理。

他另確認曾向楊清奇推薦起用資深傳媒人區家麟及作家顏純鈎為《蘋果》論壇版撰文，因曾在副刊版讀過區的文章，認為他寫得好。就楊清奇早前供稱，黎也曾推薦聘用「一劍飄塵」為寫手，黎昨否認稱在《蘋果》評論版看到「一劍飄塵」的文章才知道其寫得好。

（黎智英案）