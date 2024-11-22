憂衝擊立會損反修例 「建議」陳沛敏爭港人同情 官問「做大青年想法」屬傳揚 黎：盼解行為

另外對於陳早前供稱，黎曾在WhatsApp建議《蘋果》製作「討厭名單」。黎智英庭上解釋，曾在通訊平台Signal收到與美國白宮有聯繫的人士的信息，在沒有閱讀下轉發陳沛敏及民主黨前主席李永達等人。

辯方大律師關文渭昨就黎智英跟陳沛敏的WhatsApp通訊提問，黎否認有就多項事件下達指示（見表）。據辯方展示的信息，黎2019年6月9日向陳沛敏發信息稱前《蘋果》社長董橋覺得〈為勇敢的香港人乾杯！〉是個好標題，着陳「看是否適合」。辯方問到，當時黎是否向陳發指示？黎稱只是建議，記憶所及《蘋果》亦無用到該標題。

稱只屬「建議」 亦可詮釋為指示

庭上亦提到，2019年7月2日即衝擊事件翌日，黎向陳發出數則信息，包括「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」又說要「盡量大做特做令年輕人獲得同情」。

黎智英指出，衝擊事件中無人受傷，但有財產遭非法損壞，明言反對該場負面行動。黎亦稱，擔心事件會傷害反修例運動，事後着《蘋果》集中報道年輕人想法，爭取市民同情他們。法官李運騰關注，黎向陳發的信息是否指示，黎回應只屬建議，但可詮釋為指示。

重申反暴力 關注激進思想故接觸陳梓華

法官杜麗冰關注，黎是否建議《蘋果》傳揚年輕人想法？黎稱並非打算傳揚年輕人想法，而是希望解釋年輕人行為。談及衝擊事件期間，黎重申反對暴力，希望年輕人從錯誤中學習，以非暴力方式抗爭，又自言一直關注年輕人的激進思想，故接觸本案認罪的律師助理陳梓華。

稱「討厭名單」源自近白宮者 沒看只轉發

另外，陳沛敏早前供稱，2020年7月時任美國總統特朗普簽署《香港自治法案》行政命令後，黎智英透過WhatsApp建議《蘋果》製作「shit list（討厭名單）」，按她理解該名單為制裁名單。

黎智英昨解釋，該提及「討厭名單」的信息非由他撰寫，他亦無看過內容，因信息太長，「通常我收到什麼就會轉發什麼」。黎又說，是從Signal收到該信息，發送者為跟美國白宮有聯繫的人士，相信信息重要及具新聞價值，但不知如何在Signal轉發，最終把它複製到WhatsApp發予陳。李官問到，若黎不曾閱讀信息，為何會判斷它重要，黎說因發送者可信。

官問不看如何知重要 稱發送者可信

黎又確認，他另把上述信息轉發給民主黨前主席李永達、胡志偉、民主黨林卓廷及工黨李卓人。被問曾否着李永達製備「討厭名單」，黎否認稱「那太荒謬了」。杜官再問，若然黎未曾閱讀信息，為何會轉發給朋友？黎答謂，若他的朋友對信息不感興趣就不會閱讀，同時重申該信息重要。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）

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