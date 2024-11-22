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港聞二

反恐例第二案 陪審團出爐今審8被告

【明報專訊】本港2020年發生爆炸品案，8人涉案被捕，其中4男3女被控《反恐條例》「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，另一男子被控企圖製造炸藥罪。8人不認罪受審，高院昨日選出9人陪審團。法官把案件押後至今日開審，預料控方將讀出開案陳辭，或需兩三天。

8名被告為報稱無業的何卓為（案發時36歲，下同）、裝修工李嘉濱（25歲）、金融從業員吳子樂（27歲）、程式設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）、入境處合約登記主任張琸淇（24歲）、浸大生何培欣（23歲）及測量員周皓文（25歲）。

本案由法官陳仲衡審理，控方由外聘大律師林芷瑩代表，辯方代表包括大律師姚本成、陳俊彥、郭憬憲和麥健明等。昨日遴選陪審團時，多人以患焦慮症、結婚和旅遊為由，要求豁免出任陪審員，最終選出7女2男陪審團。

首7名被告被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》串謀犯對訂明標的之爆炸罪，控罪指他們2019年11月2日至2020年3月8日間，連同其他人非法及故意向訂明標的、在訂明標的內或針對訂明標的送遞、放置或引爆爆炸裝置，意圖導致他人死亡或身體受嚴重傷害。

一加控妨礙司法

一涉圖製炸藥

7人另被控「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，為反恐條例罪名的交替控罪。李嘉濱另被加控「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，指他於或約於2020年3月8日向偵緝警員11632訛稱住址為西營盤一單位。

周皓文被控「企圖製造炸藥」罪，指他於或約於2020年3月7日，在九龍灣利基大廈A座一單位企圖製造爆炸品即炸彈。

【案件編號：HCCC 186/22】

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