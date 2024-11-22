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港聞

港聞二

婦六四被指違口罩令罪脫 官：警作供迴避

【明報專訊】2021年6月4日一名婦人在坑口被警方截停，涉沒妥善佩戴口罩，遭票控其時仍然生效的「口罩令」。經審訊後，婦人昨於觀塘裁判法院裁定罪脫。裁判官表示，兩名警員可能曾將事發過程錄影，卻「巧合」地出庭供稱隨身攝錄機尚未啟動，法庭百思不得其解。裁判官認為警員作供迴避，有事未向法庭披露。

被告鄭潔嫦被控於2021年6月4日，無合法權限或合理辯解，而在坑口常寧路保良局馮晴紀念小學外的公眾地方無佩戴口罩。暫委裁判官鄧子楷裁決時稱，對於女警鄧悅庭和督察鍾家傑的證供有保留，控方未能舉證被告無戴口罩，裁定罪名不成立。

裁判官表示，對鄧悅庭和鍾家傑是否同一時間截停被告有保留，片段顯示鍾多次警告被告，不見鄧身影，且鄧供稱被告拉下口罩近5秒，鍾則表示被告無戴好口罩8至10分鐘。裁判官認為說法差異太大，不能安心接納。

兩警說法「差異大」

稱沒拍下案發經過

裁判官提及，鍾供稱被告拒與警方合作、四處奔跑，惟鄧作供時無提及此事，片段亦不見被告跑來跑去。裁判官又指，鄧在警員記事冊寫下開啟隨身攝錄機的時間，鍾的記事冊亦有相似紀錄，惟二人「巧合」作供聲稱沒有錄下案發經過，攝錄機處於備用狀態。

裁判官認為，鄧和鍾極可能曾啟用隨身攝錄機，所以記事冊有類似陳述，而辯方片段顯示鍾的攝錄機由黑屏變為有畫面，唯一推論是曾用攝錄機，「唔知咩原因，片段無呈上法庭」。裁判官表示難以接受事件，但不深究原因；由於法庭對警員證人口供有保留，控方未能舉證，裁定被告罪脫。

【案件編號：KTFS 52/21】

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