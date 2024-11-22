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樂齡科技博覽 港企研警報系統防失救 廁浴獨跌倒 AI探測到

【明報專訊】第八屆樂齡科技博覽暨高峰會昨日於灣仔會展開鑼。近年時有長者於廁所跌倒無人發現導致失救，有參展的科技公司研發毋須攝像錄影的人工智能（AI）偵測器，可安裝於廁所、浴室等不宜裝閉路電視鏡頭的敏感場所，若有長者跌倒、暈厥就會發出警報。該技術已在本港20多個地方試用，包括日間中心、醫院、院舍及公共屋邨等。

適用不宜裝閉路電視場所

本港科技企業必靈科技有限公司開發的AI偵測系統「科靈」，透過安裝在天花的光學雷達，可偵測面積3米乘3米的場所內多個對象的動態，實時以AI系統分析，若場內有人跌倒、暈厥或停留過久，便會透過警報器、電郵及手機等渠道通報。

必靈科技行政總裁梁渭聲表示，產品未來可應用於長者或殘疾人士的照顧，舉例現時屯門蝴蝶邨亦正使用。至於整個系統價格，必靈科技銷售及營銷總監李淳風稱，公司除了提供雷達等硬件，亦會定期升級維護軟件，故整體做價較同類略高，「五位數左右」，相信未來技術成熟後會不斷降價。

「希望肌」助中風者修復腦功能

另有參展企業專注復康科技。由中大生物醫學工程學系教授湯啟宇創辦的Hopebotics研發出「希望肌」，透過3D打印技術製作供穿戴的人造肌肉，輔助中風患者修復腦功能連接。Hopebotics工程總監李柏仲解釋，中風患者可透過腦電設備控制人造肌，輔助人體執行動作，過程令病人腦部主動參與，有助修復人腦與肢體因中風受損的神經通路。

Hopebotics市場總監馬利琴稱，「一片肌肉」現時成本僅數百元，未來會更低，並舉例東區醫院已將該技術應用於中風修復，患者使用兩三個月後即有較顯著成果。

內地參展商「優必選」則展出機械人。優必選首席品牌官譚旻形容現時長者陪伴服務「要求清晰」，要實現「高質量陪伴」，機械人可做到「九成九似人」模擬真人照顧者，可陪長者玩遊戲、聊天等。

一連4日的樂齡科技博覽暨高峰會由特區政府和社聯合辦，香港科技園公司協辦，參展單位逾220個，展出逾900款本港、內地以至全球各地的創新產品，免費入場。

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