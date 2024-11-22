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港聞

港聞二

潮行GBA：深中駁路 閃入南沙

【明報專訊】深中通道南沙線通車後，無論自駕或坐巴士，從深圳前海到廣州南沙都更方便。由前海灣公交總站出發，坐巴士到南沙蕉門公交總站只需約1小時，沿途可賞深中通道風景，在蕉門能游走蕉門河的一河兩岸碧道風光、鳳凰湖公園與炮台遺址。若是自駕遊，萬頃沙的水鳥生態園及水產市場，是濕地公園之外的家庭遊之選。

明報記者 陳子凌

蕉門河景區

從蕉門公交總站下車，東行約6分鐘到達蕉門河景區。蕉門河長約6.2公里，是近年南沙着力建立的城市自然生態景區，兩岸有長達2.5公里的碧道，串連南沙圖書館、創享灣青創基地、南沙星河CoCo Park等重要地標，沿途亦有多條行人及人車通行的天橋連接兩岸碧道，走到橋上，碧道景觀盡收眼底。

鳳凰湖公園

位於蕉門的鳳凰湖公園由7個湖組成，分別命名鳳鳴、鳳起、鳳翔、鳳舉、鳳林、鳳采及鳳集。其中，從蕉門河碧道西岸（蕉西路段）走數分鐘到達鳳凰大道，毗鄰南沙規劃展覽館的是鳳凰湖公園的鳳起湖，湖岸建有園路和棧橋，能走進鳳起湖湖心的葫蘆島，盡覽湖景。

鳳起湖東北岸有南沙的文化古蹟蕉門炮台遺址。蕉門炮台建於清嘉慶17年（1812），扼守蕉門水道，防禦敵軍從蕉門海口進攻廣州，是虎門11座炮台之一。然而上世紀60年代起因開發採石，蕉門炮台城牆和台基被拆除，現時遺址僅剩小土坡，依稀可辨部分城牆痕迹。

十四涌水產中心 十九涌漁人碼頭

南沙既靠河吃河，亦靠海吃海，要價廉物美品嘗當地海鮮河鮮，可自駕從南沙線彩虹收費站駛出，約10分鐘到達萬頃沙鎮新港大道旁的十四涌水產中心。十四涌水產中心分海味區、海鮮區及水果特產區，買完海鮮可在中心內的餐廳加工，又可在水果特產區買萬頃沙特產紅皮香蕉——火龍蕉。

南沙濕地景區旁的十九涌漁人碼頭也是食海河鮮之處。十九涌屬全國重點漁港，相較十四涌的街坊氣息，漁人碼頭則是旅遊之地，雖然海鮮檔較少，價格也比十四涌略高，但景觀環境與衛生較佳，也可順道購買南沙特產新墾蓮藕。此外漁人碼頭最盡處有觀景點，可眺望伶仃洋，還可見深中通道的身影。

南沙水鳥世界生態園

位於新港大道十七涌與十八涌之間的南沙水鳥世界生態園，是廣州唯一以水鳥為主題的生態園。園區最大特色是人與水鳥共存，孔雀一家大細隨處跑，湖中鴛鴦與天鵝率性游泳，除了野生鵜鶘，還有一隻人工養育的「明星」鵜鶘，相當親近人。

南沙水鳥世界生態園入場費80元（人民幣，下同），小童及長者半價。生態園正為明年全運會升級改建，待明年上半年工程完成後，體驗將更佳。

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