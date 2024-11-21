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【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」

【明報專訊】去年嘅《施政報告》提到每年舉辦「香港時裝設計周」。首屆「香港時裝薈」噚日起一連15日喺各區舉行，有九大主題，由知專設計學院主辦嘅「引領工裝美學」打響頭炮，展出唔少時尚工裝服，歡迎公眾參觀。紡織及製衣界立法會議員陳祖恒就期望香港之後喺唔同季度都舉辦時裝周，對外講好「香港時裝故事」，振興業界經濟。

話工裝有前途 有系列曾登巴黎周

陳祖恒噚日喺立法會向記者展示咗一件黑色工裝拉鏈外套。件外套由本地新進設計師Max Tsang設計，系列曾喺巴黎時裝周亮相，有唔同嘅細節如多功能口袋、透氣孔等。陳祖恒話，一件工裝服如果設計得靚，其實都「好有前途、好有需要」。被問到最鍾意邊件展品，陳祖恒就細聲講「其實今次冇」，又提起10年前喺日本見過一啲更實用工裝，例如加把風扇喺件衫後面幫助散熱。不過佢之後就補飛，話本地設計嘅工裝「靚好多」，「外國嘅冇乜設計元素，係功能性好囉」。

時裝薈仲有其他節目，包括下周一（25號）嘅VIRTUOSE：The Artistry of Couture同下周四（28號）嘅Vogue Loves Hong Kong Celebration，兩項都係獲邀人士參加。詳情可以瀏覽香港時裝薈官方網頁。

相關字詞﹕陳祖恒 香港時裝薈 香港時裝設計周

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