【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」

話工裝有前途 有系列曾登巴黎周

陳祖恒噚日喺立法會向記者展示咗一件黑色工裝拉鏈外套。件外套由本地新進設計師Max Tsang設計，系列曾喺巴黎時裝周亮相，有唔同嘅細節如多功能口袋、透氣孔等。陳祖恒話，一件工裝服如果設計得靚，其實都「好有前途、好有需要」。被問到最鍾意邊件展品，陳祖恒就細聲講「其實今次冇」，又提起10年前喺日本見過一啲更實用工裝，例如加把風扇喺件衫後面幫助散熱。不過佢之後就補飛，話本地設計嘅工裝「靚好多」，「外國嘅冇乜設計元素，係功能性好囉」。

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