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【Emily】議員收匙「驗樓」 讚新office四正光猛 有裝修味 梁君彥話仍需執漏盼包容

【明報專訊】立法會大樓擴建工程大致完成，新嘅議員辦公室入伙在即，一眾議員噚日攞鎖匙上樓，紛紛話滿意，認為環境寬敞、光猛。立法會主席梁君彥話，秘書處已做大清潔同除甲醛，部分樓層仍需執漏，希望議員「多多包容，互諒互讓」。

立法會議席增加，大樓議辦唔夠用，要喺原大樓上加建樓層。部分議員辦公室設喺對面嘅中信大廈，不過今個月就可以搬返立法會新建嘅樓層。Emily噚日去擴建樓層參觀，見到格局同原有樓層相似，燈光就較明亮，部分設施例如洗手間嘅牆身，亦改為較淺嘅用色。但相信由於啱啱完成裝修，走廊地下鋪設咗木板，仍然有啲裝修氣味。

新思維狄志遠話，新辦公室比中信大廈更寬敞，燈光較光猛，整體滿意，但之前要求變動緊急求助掣嘅位置，完成後房間地氈仲未鋪好。選委界吳傑莊就話，中信大廈嘅房間「三尖八角」，搬返立法會比較「四正」，而且毋須同其他議員共享工作空間。吳傑莊話之前大家反映近辦公室裝修氣味較濃烈，所以秘書處喺每間房放置空氣清新機。

盧偉國「頭啖湯」用新會客室晤業界

梁君彥噚日聯同立法會秘書長衛碧瑤視察擴建部分，佢感謝秘書處、政府、承辦商一齊推進工程，令入伙提早幾個月，提到經民聯盧偉國噚日「一馬當先」使用新嘅會客室約見業界，引述大家相當滿意環境。

相關字詞﹕立法會大樓 立法會大樓擴建

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