馬場設數碼遊戲 VR策騎AI助揀心水馬

入場人數按年升 料因更多年輕人賭馬

應家柏早前曾表示，本馬季首兩個月共錄得超過3.7萬名訪客入場，比上馬季同期增加135%；又指內地旅客佔馬場入場人數26%，預料2030年將翻倍。侯德洋認為，入場人數按年提升，原因是多了年輕人投入賽馬娛樂；並稱馬場在賽事開跑時增大了真實馬匹起跑的聲音，令入場市民「感受到賽馬時的動感」。

跑馬地兩餐廳開幕 數碼沙圈方便落注

被問馬會將如何配合《施政報告》發展賽馬旅遊，侯表示馬會現時和政府還在初步討論，但就提到明年沙田馬場將增設不同數碼遊戲，如VR設備吸引市民入場。至於前日政府宣布明年賽馬活動性質的盛事增至4個，侯未再談及更多詳情。

另外，馬會昨宣布兩間位於跑馬地馬場的餐廳The Beat和Vantage開幕，支援數碼賽馬體驗，如新設觸控式互動「揀馬站」，配合人工智能和大數據，分析騎師、賽道、馬匹狀况等5個因素，從而判斷賽事大機率獲頭三名的馬匹，客人可同時掃二維碼投注。二樓The Beat更設巨型LED屏幕作數碼沙圈。

侯德洋說，以往客人實地到亮相圈觀察馬匹然後投注，動輒需時半小時，現在則能一站式在餐廳完成，又指現已有87%客人選擇網上投注。侯預料相關數碼應用將在未來擴展至沙田馬場，期望能吸引更多賽馬新手、年輕人和旅客參與。