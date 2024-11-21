明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

馬場設數碼遊戲 VR策騎AI助揀心水馬

【明報專訊】《施政報告》提到發展賽馬旅遊。馬會行政總裁應家柏表示，未來數年將積極發展數碼馬場，除可回應年輕馬迷的需要，亦可鞏固本港受遊客歡迎的賽馬品牌。客户策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋昨表示，明年將在沙田馬場增設數碼VR遊戲，吸引遊客體驗騎馬。

入場人數按年升 料因更多年輕人賭馬

應家柏早前曾表示，本馬季首兩個月共錄得超過3.7萬名訪客入場，比上馬季同期增加135%；又指內地旅客佔馬場入場人數26%，預料2030年將翻倍。侯德洋認為，入場人數按年提升，原因是多了年輕人投入賽馬娛樂；並稱馬場在賽事開跑時增大了真實馬匹起跑的聲音，令入場市民「感受到賽馬時的動感」。

跑馬地兩餐廳開幕 數碼沙圈方便落注

被問馬會將如何配合《施政報告》發展賽馬旅遊，侯表示馬會現時和政府還在初步討論，但就提到明年沙田馬場將增設不同數碼遊戲，如VR設備吸引市民入場。至於前日政府宣布明年賽馬活動性質的盛事增至4個，侯未再談及更多詳情。

另外，馬會昨宣布兩間位於跑馬地馬場的餐廳The Beat和Vantage開幕，支援數碼賽馬體驗，如新設觸控式互動「揀馬站」，配合人工智能和大數據，分析騎師、賽道、馬匹狀况等5個因素，從而判斷賽事大機率獲頭三名的馬匹，客人可同時掃二維碼投注。二樓The Beat更設巨型LED屏幕作數碼沙圈。

侯德洋說，以往客人實地到亮相圈觀察馬匹然後投注，動輒需時半小時，現在則能一站式在餐廳完成，又指現已有87%客人選擇網上投注。侯預料相關數碼應用將在未來擴展至沙田馬場，期望能吸引更多賽馬新手、年輕人和旅客參與。

相關字詞﹕應家柏 跑馬地馬場 數碼馬場 馬會 賽馬旅遊

上 / 下一篇新聞

黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款
黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款
稱《蘋果》反港獨反暴力 僅兩下編採指示 包括「一人一信救香港」 冀特朗普阻國安法實施
稱《蘋果》反港獨反暴力 僅兩下編採指示 包括「一人一信救香港」 冀特朗普阻國安法實施
稱未敢視彭定康朋友 不識部分「共謀者」未聞IPAC
稱未敢視彭定康朋友 不識部分「共謀者」未聞IPAC
黎英語作供向親友微笑 市民冒雨等旁聽
黎英語作供向親友微笑 市民冒雨等旁聽
美眾院引述黎指司法遭破壞 港府批污衊 「須嚴厲直斥」
美眾院引述黎指司法遭破壞 港府批污衊 「須嚴厲直斥」
河套設跨境行人橋「無感通關」 兩地先批核往返人員 工程開支分配待與深圳商討
河套設跨境行人橋「無感通關」 兩地先批核往返人員 工程開支分配待與深圳商討
發展綱要四方向 建國際產學研平台闢創新試驗田
發展綱要四方向 建國際產學研平台闢創新試驗田
灣仔7億元北都展館分開撥款 新田科技城造價料降至272億
灣仔7億元北都展館分開撥款 新田科技城造價料降至272億
「預設醫療指示」立法 18月過渡 盧寵茂：讓晚期病人尊嚴地走完旅程
「預設醫療指示」立法 18月過渡 盧寵茂：讓晚期病人尊嚴地走完旅程
管理毒倉月酬8萬 19歲女子被捕
管理毒倉月酬8萬 19歲女子被捕
房署查詢內地澳門 一年揭16戶申公屋瞞報物業
房署查詢內地澳門 一年揭16戶申公屋瞞報物業
周日單車賽封路 往機場料多半句鐘 北大嶼港珠澳橋等受影響 警方料車龍4公里
周日單車賽封路 往機場料多半句鐘 北大嶼港珠澳橋等受影響 警方料車龍4公里
政總後門遭擲油漆彈 警列刑毁
政總後門遭擲油漆彈 警列刑毁
陳文敏：45人刑期處分級制範圍內 律政司上訴難度高
陳文敏：45人刑期處分級制範圍內 律政司上訴難度高
初選案散庭後舉標語 呂智恆養母涉行為不檢被捕
初選案散庭後舉標語 呂智恆養母涉行為不檢被捕
AI監察遇溺誤鳴 拯溺會：未宜推廣
AI監察遇溺誤鳴 拯溺會：未宜推廣
騎單車強制戴頭盔 目標明年修例 意外黑點或限駕 研管電動單車
騎單車強制戴頭盔 目標明年修例 意外黑點或限駕 研管電動單車
羅健熙集結罪脫遭上訴 律政司：原審誤判被告目的異示威者
羅健熙集結罪脫遭上訴 律政司：原審誤判被告目的異示威者
男生社工集結蒙面罪脫遭上訴 發還原審
男生社工集結蒙面罪脫遭上訴 發還原審
扮水電師傅騙訂金 涉款3.2萬 兩人被捕
扮水電師傅騙訂金 涉款3.2萬 兩人被捕
活在灣區：港人北上坐月 套餐豐儉由人
活在灣區：港人北上坐月 套餐豐儉由人
【Emily】議員收匙「驗樓」 讚新office四正光猛 有裝修味 梁君彥話仍需執漏盼包容
【Emily】議員收匙「驗樓」 讚新office四正光猛 有裝修味 梁君彥話仍需執漏盼包容
【Emily】下年多6個體育館可玩新興運動
【Emily】下年多6個體育館可玩新興運動
【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」
【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」
【Emily】藍田站→鰂魚涌站 港鐵航拍片重溫舊觀塘線過海
【Emily】藍田站→鰂魚涌站 港鐵航拍片重溫舊觀塘線過海
【Emily】《九龍城寨》展12‧16移師啟德 更廣更開放
【Emily】《九龍城寨》展12‧16移師啟德 更廣更開放