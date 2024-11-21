騎單車強制戴頭盔 目標明年修例 意外黑點或限駕 研管電動單車

首10月約1500意外 近3年六成傷亡無頭盔

2019至2021年單車意外由約1700宗上升至約3000宗，及至去年降至約2000宗，今年首10個月則錄得約1500宗。當局數據顯示，近3年六成涉及單車意外傷亡者未戴頭盔。政府前年建議應修例強制騎單車戴頭盔，當局現正討論法例適用年齡，以及是否應用在所有地點，將參考世界各地法例，並考慮本地持份者意見後完善建議。

已諮詢電動移動工具規管 大部分人支持

林世雄又表示，政府另將在修例前透過加強單車安全教育宣傳，冀盡可能降低傷亡數字，將在騎單車熱點增設提示、到單車組織召開講座，亦會透過遊戲等軟性方式傳遞《道路使用者守則》，提醒騎車者穿著淺色或反光物料衣服、穿戴護具並遵守交通規則。

醫療衛生界議員林哲玄關注政府會否規管電動單車，舉例有送外賣者不戴頭盔、衝燈逆行。林世雄回覆稱，警方已向外賣公司展開宣傳教育工作，局方在研究修例時，亦已就電動可移動工具的規管、產品認證與機電安全諮詢，大部分人支持但亦有部分人反對，將審慎考慮相關規管建議。

議員關注會否發牌 林世雄：不可行

議員楊永杰則關注當局會否發牌規管單車，林世雄認為做法不可行，舉例汽車牌照主要依靠底盤號碼識別，但本港單車並未有難以修改或除去的獨有記號以供識別。