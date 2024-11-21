AI監察遇溺誤鳴 拯溺工會：未宜推廣

【明報專訊】康文署先後在觀塘游泳池及中山紀念公園游泳池安裝本地及海外研發的人工智能（AI）遇溺偵測系統。中山公園測試兩個月，每日大約有五六次警示，但非真正遇溺，觀塘泳池系統則無提供成效數據。實政圓桌立法會議員田北辰促現屆政府任內將AI系統應用至全港游泳池。港九拯溺員工會指系統測試以來沒泳客遇溺，難料成效，「倘（救生員）依賴它就死定了」。
觀塘泳池去年7月試行由香港大學運動人工智能實驗室研發的系統，靠安裝在部分泳池水底燈的17個鏡頭協助判斷遇溺。中山紀念公園游泳池今年9月試行一套海外研發及引入的AI遇溺偵測系統，靠泳池上方的鏡頭「全面監測泳池各處」。
田北辰周二參觀中山公園系統的運作，引述康文署稱，安裝初期有泳客「貪玩」閉氣下潛等誤觸警示，每天誤鳴11次，經兩月宣傳教育後，減至每天誤鳴五六次。他指署方沒提及觀塘系統的數據；又稱倘海外系統的性能更好，「為何一定要本地研發呢？」
康文署回覆本報稱，觀塘游泳池的系統在試驗初期曾有鏡頭入水，需交研發團隊修正，今年4月亦換上更佳鏡頭，擴大監察範圍，現時運作大致正常；又會在中山紀念公園游泳池的系統完成測試後，比較兩套系統成本效益及性能，決定是否合適在其他公眾泳池安裝。
港九拯溺員工會副主席胡啟榮稱兩套系統現多次誤鳴，救生員每次均需查看系統再按停警示，「與其說救生員控制系統，不如說系統控制救生員」，他認為「若系統有效、成熟，幫到我們監察，當然是好事」，但系統不曾偵測出真實的遇溺，未宜擴至其他泳池。