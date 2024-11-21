AI監察遇溺誤鳴 拯溺工會：未宜推廣

觀塘泳池去年7月試行由香港大學運動人工智能實驗室研發的系統，靠安裝在部分泳池水底燈的17個鏡頭協助判斷遇溺。中山紀念公園游泳池今年9月試行一套海外研發及引入的AI遇溺偵測系統，靠泳池上方的鏡頭「全面監測泳池各處」。

田北辰周二參觀中山公園系統的運作，引述康文署稱，安裝初期有泳客「貪玩」閉氣下潛等誤觸警示，每天誤鳴11次，經兩月宣傳教育後，減至每天誤鳴五六次。他指署方沒提及觀塘系統的數據；又稱倘海外系統的性能更好，「為何一定要本地研發呢？」

康文署回覆本報稱，觀塘游泳池的系統在試驗初期曾有鏡頭入水，需交研發團隊修正，今年4月亦換上更佳鏡頭，擴大監察範圍，現時運作大致正常；又會在中山紀念公園游泳池的系統完成測試後，比較兩套系統成本效益及性能，決定是否合適在其他公眾泳池安裝。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮稱兩套系統現多次誤鳴，救生員每次均需查看系統再按停警示，「與其說救生員控制系統，不如說系統控制救生員」，他認為「若系統有效、成熟，幫到我們監察，當然是好事」，但系統不曾偵測出真實的遇溺，未宜擴至其他泳池。