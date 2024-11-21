明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

AI監察遇溺誤鳴 拯溺工會：未宜推廣

【明報專訊】康文署先後在觀塘游泳池及中山紀念公園游泳池安裝本地及海外研發的人工智能（AI）遇溺偵測系統。中山公園測試兩個月，每日大約有五六次警示，但非真正遇溺，觀塘泳池系統則無提供成效數據。實政圓桌立法會議員田北辰促現屆政府任內將AI系統應用至全港游泳池。港九拯溺員工會指系統測試以來沒泳客遇溺，難料成效，「倘（救生員）依賴它就死定了」。

觀塘泳池去年7月試行由香港大學運動人工智能實驗室研發的系統，靠安裝在部分泳池水底燈的17個鏡頭協助判斷遇溺。中山紀念公園游泳池今年9月試行一套海外研發及引入的AI遇溺偵測系統，靠泳池上方的鏡頭「全面監測泳池各處」。

田北辰周二參觀中山公園系統的運作，引述康文署稱，安裝初期有泳客「貪玩」閉氣下潛等誤觸警示，每天誤鳴11次，經兩月宣傳教育後，減至每天誤鳴五六次。他指署方沒提及觀塘系統的數據；又稱倘海外系統的性能更好，「為何一定要本地研發呢？」

康文署回覆本報稱，觀塘游泳池的系統在試驗初期曾有鏡頭入水，需交研發團隊修正，今年4月亦換上更佳鏡頭，擴大監察範圍，現時運作大致正常；又會在中山紀念公園游泳池的系統完成測試後，比較兩套系統成本效益及性能，決定是否合適在其他公眾泳池安裝。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮稱兩套系統現多次誤鳴，救生員每次均需查看系統再按停警示，「與其說救生員控制系統，不如說系統控制救生員」，他認為「若系統有效、成熟，幫到我們監察，當然是好事」，但系統不曾偵測出真實的遇溺，未宜擴至其他泳池。

相關字詞﹕田北辰 遇溺偵測系統 泳池

上 / 下一篇新聞

黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款
黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款
稱《蘋果》反港獨反暴力 僅兩下編採指示 包括「一人一信救香港」 冀特朗普阻國安法實施
稱《蘋果》反港獨反暴力 僅兩下編採指示 包括「一人一信救香港」 冀特朗普阻國安法實施
稱未敢視彭定康朋友 不識部分「共謀者」未聞IPAC
稱未敢視彭定康朋友 不識部分「共謀者」未聞IPAC
黎英語作供向親友微笑 市民冒雨等旁聽
黎英語作供向親友微笑 市民冒雨等旁聽
美眾院引述黎指司法遭破壞 港府批污衊 「須嚴厲直斥」
美眾院引述黎指司法遭破壞 港府批污衊 「須嚴厲直斥」
河套設跨境行人橋「無感通關」 兩地先批核往返人員 工程開支分配待與深圳商討
河套設跨境行人橋「無感通關」 兩地先批核往返人員 工程開支分配待與深圳商討
發展綱要四方向 建國際產學研平台闢創新試驗田
發展綱要四方向 建國際產學研平台闢創新試驗田
灣仔7億元北都展館分開撥款 新田科技城造價料降至272億
灣仔7億元北都展館分開撥款 新田科技城造價料降至272億
「預設醫療指示」立法 18月過渡 盧寵茂：讓晚期病人尊嚴地走完旅程
「預設醫療指示」立法 18月過渡 盧寵茂：讓晚期病人尊嚴地走完旅程
管理毒倉月酬8萬 19歲女子被捕
管理毒倉月酬8萬 19歲女子被捕
房署查詢內地澳門 一年揭16戶申公屋瞞報物業
房署查詢內地澳門 一年揭16戶申公屋瞞報物業
周日單車賽封路 往機場料多半句鐘 北大嶼港珠澳橋等受影響 警方料車龍4公里
周日單車賽封路 往機場料多半句鐘 北大嶼港珠澳橋等受影響 警方料車龍4公里
政總後門遭擲油漆彈 警列刑毁
政總後門遭擲油漆彈 警列刑毁
陳文敏：45人刑期處分級制範圍內 律政司上訴難度高
陳文敏：45人刑期處分級制範圍內 律政司上訴難度高
初選案散庭後舉標語 呂智恆養母涉行為不檢被捕
初選案散庭後舉標語 呂智恆養母涉行為不檢被捕
騎單車強制戴頭盔 目標明年修例 意外黑點或限駕 研管電動單車
騎單車強制戴頭盔 目標明年修例 意外黑點或限駕 研管電動單車
羅健熙集結罪脫遭上訴 律政司：原審誤判被告目的異示威者
羅健熙集結罪脫遭上訴 律政司：原審誤判被告目的異示威者
男生社工集結蒙面罪脫遭上訴 發還原審
男生社工集結蒙面罪脫遭上訴 發還原審
馬場設數碼遊戲 VR策騎AI助揀心水馬
馬場設數碼遊戲 VR策騎AI助揀心水馬
扮水電師傅騙訂金 涉款3.2萬 兩人被捕
扮水電師傅騙訂金 涉款3.2萬 兩人被捕
活在灣區：港人北上坐月 套餐豐儉由人
活在灣區：港人北上坐月 套餐豐儉由人
【Emily】議員收匙「驗樓」 讚新office四正光猛 有裝修味 梁君彥話仍需執漏盼包容
【Emily】議員收匙「驗樓」 讚新office四正光猛 有裝修味 梁君彥話仍需執漏盼包容
【Emily】下年多6個體育館可玩新興運動
【Emily】下年多6個體育館可玩新興運動
【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」
【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」
【Emily】藍田站→鰂魚涌站 港鐵航拍片重溫舊觀塘線過海
【Emily】藍田站→鰂魚涌站 港鐵航拍片重溫舊觀塘線過海
【Emily】《九龍城寨》展12‧16移師啟德 更廣更開放
【Emily】《九龍城寨》展12‧16移師啟德 更廣更開放