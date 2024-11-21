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陳文敏：45人刑期處分級制範圍內 律政司上訴難度高

【明報專訊】民主派「35+」初選案周二（19日）判刑，45名定罪被告需監禁4年兩月至10年不等，對於政府應否就刑期上訴惹來爭議。港大法律學院客座教授陳文敏昨表示，雖控方可爭拗法庭裁定時指《港區國安法》顛覆罪的刑期分級制不完全適用於串謀控罪，但從犯證人以外的各個被告刑期均在「（分級制的）判刑範圍」，認為「控方很難提出上訴」。

量刑超下限 戴囚10年巧妙

《港區國安法》訂明，顛覆國家政權罪的須參照刑期分級制。陳文敏昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，法庭裁定串謀控罪「嚴格上不屬國安法罪行」，在判刑上保留彈性，「不一定要跟（分級制）最低判刑」。

陳文敏稱，4名「首要分子」的量刑起點均超出分級制的10年下限，戴耀廷判囚10年「是很巧妙」，其餘3人則因協助控方才獲減刑。他續稱，各被告的量刑起點「絕對不輕」，控方以刑期嚴重不足上訴的難度相當高，形容「法庭幾乎保障了它的（判刑）結果」，結果「四平八穩」。

港大法律學院教授楊艾文回覆本報稱，4名「首要分子」的量刑起點介乎12至15年似乎偏高，認為法庭沒有充分考慮被告籌辦初選，與預期顛覆行為（即立法會議員否決財政預算案）之間的距離。

楊艾文：有措施維護基本法 初選謀劃根本徒勞

楊艾文續稱，倘初選謀劃本就違反《基本法》而違法，負責維護《基本法》的人應該及時採取措施，確保初選謀劃根本不會實現；由此，初選謀劃根本是一場徒勞之舉（a fool's errand），各被告應受與之相符的懲罰。

此外，政府昨強烈譴責和反對一些美西方國家的政府當局及官員（包括美國、英國、歐盟、澳洲、加拿大等）、反華組織、反華政客、外國媒體等，藉初選案對港府「肆無忌憚地作出失實抹黑和惡意攻擊」。

美限港官簽證 無透露名單

美國國務院昨日凌晨發聲明，強烈譴責初選案裁決，形容判刑「不公（unjust）」和「嚴苛（harsh）」，並促請立即無條件釋放45名被告；又稱將對多名港府官員施加簽證限制，但沒披露確實對象。

（初選案）

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