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港聞二

周日單車賽封路 往機場料多半句鐘 北大嶼港珠澳橋等受影響 警方料車龍4公里

【明報專訊】粵港澳公路單車賽暨第十五屆全國運動會公路單車測試賽周日（24日）舉行。當日早上港珠澳大橋、口岸及附近道路將實施臨時管制措施（見表），禁止所有車輛使用大橋，其中香港往珠海或澳門方向路段會於當日早上7時半起封閉5小時；珠海或澳門往香港則於早上9時起封閉3個半小時。經大橋來往香港至珠海及澳門的金巴等跨境公共交通服務將暫停，部分「A線」、「E線」巴士亦不會途經大橋香港口岸。

當日上午6時至中午12時的「港車北上」亦已暫停預約。警方料當日北大嶼山公路前往機場的行車時間需增加30分鐘，料會出現4公里車龍。

上午大橋停用 跨境巴暫停

當日賽事將於上午9時至下午2時半舉行，為男子個人賽，來自內地及港澳共23支代表隊共71名車手參加。賽道全長230公里，其中珠海段佔160.7公里、香港段佔55.8公里，澳門段則佔13.5公里。本港將於迪士尼樂園附近的幻想道設可容納約500人的露天觀賞區。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強預計，車隊在香港段比賽的時間為上午10時20分至11時50分，目前計劃只舉行一次測試賽，測試賽後會與國家體育總局、珠海及澳門檢視安排。

楊德強表示，港珠澳大橋當日會實施臨時管制措施，屆時會禁止所有車輛使用大橋，離境通關服務亦會有特別安排，若旅客或車輛打算在管制措施開始前離港，需於上午6時半前抵達香港口岸旅檢大樓或車輛通關廣場，大樓及廣場將於6時半「截龍」。

機場巴A線不會途經口岸

楊稱，車隊進入北大嶼山公路時會實施「滾動式」交通管制，車隊進入有關路段前後會截車；車隊通過後會恢復行車。

運輸署首席運輸主任／新界王伯健稱，當日前往珠海及澳門的金巴將於早上7時半由香港口岸開出後暫停；珠海及澳門前往香港的尾班車則於上午8時半由珠海及澳門口岸開出後暫停，預計有關服務在中午12時半陸續恢復。至於往來東涌及機場的「A線」、「E線」巴士亦會需改道，由機場開出的「A線」會由上午10時15分至下午1時15分暫停途徑香港口岸；前往機場的「A車」則會由頭班車起暫停途經香港口岸，直至上午10時半由總站開出的班次為止，接駁香港口岸的B4、B5、B6巴士則如常運作。海事處將聯繫跨境渡輪營運商，以制定人手及班次安排。

相關時段暫停港車北上

王伯健稱已暫停當日「港車北上」上午6時至中午12時的預約，已預約中午12時至傍晚6時的車輛需於下午約12時半後才可進入通關廣場，運輸署會透過電郵通知相關駕駛者及車主。

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