管理毒倉月酬8萬 19歲女子被捕

租住宅單位儲貨 檢323支太空油

被捕女子姓蔡，涉嫌販運危險藥物及非法售賣第一部毒藥。葵青警區刑事部總督察宋程慧表示，葵青警區反黑組經調查分析，前日下午在荃景圍一住宅單位外埋伏，截查並拘捕從單位離開的蔡。單位檢獲282克可卡因、317克氯胺酮、323支依托咪酯，市值約45萬元。

調查顯示，女子以月租1.2萬元租用該單位販毒，單位運作約兩周。警方相信有人被犯罪集團以金錢利誘招聘，管理營運毒品倉。宋程慧稱，不法分子是透過網上交友軟件招攬他人販毒。

涉案單位另檢獲電子磅、保鮮紙等工具，相信有人於單位將毒品分成小包出售。據悉，案中「太空油煙彈」每粒售價300元。

葵青警區反黑組及葵涌分區特遣隊上月至今拘捕17人，懷疑吸食、管有及非法售賣太空油，介乎15至52歲，其中13人為學生，檢獲633支太空油，市值約20萬元。

香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏指出，太空油外觀與電子煙無異，無色無味，家長及青年難識別，或誤吸太空油；近日留意到有太空油混合大麻、可卡因等，令青年面對更嚴重毒品危機。