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灣仔7億元北都展館分開撥款 新田科技城造價料降至272億

【明報專訊】發展局原計劃就新田科技城第一期第一階段工程申請撥款約300億元，包括動用約6億至7億元在灣仔北海濱興建展覽館介紹北部都會區及交椅洲人工島。發展局昨在立法會工務小組稱會將展館分拆為另一項目申請撥款，參考回標價後認為可在土地平整及道路工程上節省成本，工程預算造價可調低，最新估算僅需申請271.75億元撥款，較原計劃減約一成，即約28.2億元。

多名立法會議員上月底在立法會發展事務委員會會議上，質疑展館與新田科技城的前期工程撥款綑綁，亦關注工程造價約300億元太貴。

改設計標價降 另省21億

局方昨稱，會在原計劃申請的撥款額中剔除涉展館的7億撥款，局方會檢視展館選址可否與現有中環展城館功能二合為一，並擴大展館規模，稍後再徵詢議會意見，另向工務小組提出撥款申請。局方亦決定調整工程設計，公用設施共同溝的使用範圍現建議只設置在繁忙路口下，將可節省約3億元；部分工程回標價最終亦較政府預算低，造價估算可調低約18.2億元。

會上亦有議員關注新田科技城交通配套，勞聯林振昇指2031年將有首批居民和創科公司遷入新田科技城，但港鐵北環線2034年才啟用，北都公路2036年才開通；局方稱2031年只有少數居民入伙，2034年大批居民入伙時北環線已開通，首批居民入住後會研究是否加強巴士等交通配套，居民亦可選擇接駁至5分鐘車程外的港鐵古洞站。

相關字詞﹕發展局 新田科技城

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