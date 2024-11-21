發展綱要四方向 建國際產學研平台闢創新試驗田

孫東昨在記者會表示，第一期首批次3幢大樓會按原定時間在今年底起陸續落成，園區明年正式進入營運階段。河套香港園區公司正就第二期發展做詳細規劃，孫東稱總體思想是參照第一期相關規劃，而第二期用地現為中央援港應急醫院，目前繼續應用，日後會考慮原址建現代化大樓，用作國際臨牀試驗場所，其他區域仍在構思。

孫東：二期或作國際臨牀試驗

《綱要》方向之一是建立世界級產學研平台，孫東表示會循多方向推動，包括在河套組建以「生命健康＋人工智能」為重點研究領域的國際頂尖實驗室，並撥20億元支持InnoHK研發平台進駐河套等。

至於中試轉化方面，《綱要》提到在河套會聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源等產業，以助量產前的小型試產，孫東指出，企業量產可善用毗鄰的新田210公頃創科用地及大灣區城市完整的產業鏈。

其餘方向之一是將香港園區建立為全球創科資源的匯聚點，《綱要》提出循提供專業服務、提供人才配套及成立初創企業服務中心等着手。至於將香港園區打造為「開闢制度與政策創新試驗田」，則循研究兩地園區的人員、物資、資金和數據跨境便利措施着手。