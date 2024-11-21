明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

發展綱要四方向 建國際產學研平台闢創新試驗田

【明報專訊】創新科技及工業局昨公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》（下稱《綱要》），提出循四大方向推動香港園區的發展，包括建立世界級產學研平台、具國際競爭力的「產業中試轉化基地」、全球創科資源匯聚點，以及開闢制度與政策創新試驗田。被問及園區第二期用地的發展時間表，創科局長孫東預料在2030至2035年，而科技、國內外形勢變化快，不想「急急忙忙」對第二期作太詳盡規劃，因此冀「留白」，為未來特區政府保留發揮空間。

孫東昨在記者會表示，第一期首批次3幢大樓會按原定時間在今年底起陸續落成，園區明年正式進入營運階段。河套香港園區公司正就第二期發展做詳細規劃，孫東稱總體思想是參照第一期相關規劃，而第二期用地現為中央援港應急醫院，目前繼續應用，日後會考慮原址建現代化大樓，用作國際臨牀試驗場所，其他區域仍在構思。

孫東：二期或作國際臨牀試驗

《綱要》方向之一是建立世界級產學研平台，孫東表示會循多方向推動，包括在河套組建以「生命健康＋人工智能」為重點研究領域的國際頂尖實驗室，並撥20億元支持InnoHK研發平台進駐河套等。

至於中試轉化方面，《綱要》提到在河套會聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源等產業，以助量產前的小型試產，孫東指出，企業量產可善用毗鄰的新田210公頃創科用地及大灣區城市完整的產業鏈。

其餘方向之一是將香港園區建立為全球創科資源的匯聚點，《綱要》提出循提供專業服務、提供人才配套及成立初創企業服務中心等着手。至於將香港園區打造為「開闢制度與政策創新試驗田」，則循研究兩地園區的人員、物資、資金和數據跨境便利措施着手。

相關字詞﹕河套 孫東 河套深港科技創新合作區 河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要 創新科技及工業局

上 / 下一篇新聞

黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款
黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款
稱《蘋果》反港獨反暴力 僅兩下編採指示 包括「一人一信救香港」 冀特朗普阻國安法實施
稱《蘋果》反港獨反暴力 僅兩下編採指示 包括「一人一信救香港」 冀特朗普阻國安法實施
稱未敢視彭定康朋友 不識部分「共謀者」未聞IPAC
稱未敢視彭定康朋友 不識部分「共謀者」未聞IPAC
黎英語作供向親友微笑 市民冒雨等旁聽
黎英語作供向親友微笑 市民冒雨等旁聽
美眾院引述黎指司法遭破壞 港府批污衊 「須嚴厲直斥」
美眾院引述黎指司法遭破壞 港府批污衊 「須嚴厲直斥」
河套設跨境行人橋「無感通關」 兩地先批核往返人員 工程開支分配待與深圳商討
河套設跨境行人橋「無感通關」 兩地先批核往返人員 工程開支分配待與深圳商討
灣仔7億元北都展館分開撥款 新田科技城造價料降至272億
灣仔7億元北都展館分開撥款 新田科技城造價料降至272億
「預設醫療指示」立法 18月過渡 盧寵茂：讓晚期病人尊嚴地走完旅程
「預設醫療指示」立法 18月過渡 盧寵茂：讓晚期病人尊嚴地走完旅程
管理毒倉月酬8萬 19歲女子被捕
管理毒倉月酬8萬 19歲女子被捕
房署查詢內地澳門 一年揭16戶申公屋瞞報物業
房署查詢內地澳門 一年揭16戶申公屋瞞報物業
周日單車賽封路 往機場料多半句鐘 北大嶼港珠澳橋等受影響 警方料車龍4公里
周日單車賽封路 往機場料多半句鐘 北大嶼港珠澳橋等受影響 警方料車龍4公里
政總後門遭擲油漆彈 警列刑毁
政總後門遭擲油漆彈 警列刑毁
陳文敏：45人刑期處分級制範圍內 律政司上訴難度高
陳文敏：45人刑期處分級制範圍內 律政司上訴難度高
初選案散庭後舉標語 呂智恆養母涉行為不檢被捕
初選案散庭後舉標語 呂智恆養母涉行為不檢被捕
AI監察遇溺誤鳴 拯溺會：未宜推廣
AI監察遇溺誤鳴 拯溺會：未宜推廣
騎單車強制戴頭盔 目標明年修例 意外黑點或限駕 研管電動單車
騎單車強制戴頭盔 目標明年修例 意外黑點或限駕 研管電動單車
羅健熙集結罪脫遭上訴 律政司：原審誤判被告目的異示威者
羅健熙集結罪脫遭上訴 律政司：原審誤判被告目的異示威者
男生社工集結蒙面罪脫遭上訴 發還原審
男生社工集結蒙面罪脫遭上訴 發還原審
馬場設數碼遊戲 VR策騎AI助揀心水馬
馬場設數碼遊戲 VR策騎AI助揀心水馬
扮水電師傅騙訂金 涉款3.2萬 兩人被捕
扮水電師傅騙訂金 涉款3.2萬 兩人被捕
活在灣區：港人北上坐月 套餐豐儉由人
活在灣區：港人北上坐月 套餐豐儉由人
【Emily】議員收匙「驗樓」 讚新office四正光猛 有裝修味 梁君彥話仍需執漏盼包容
【Emily】議員收匙「驗樓」 讚新office四正光猛 有裝修味 梁君彥話仍需執漏盼包容
【Emily】下年多6個體育館可玩新興運動
【Emily】下年多6個體育館可玩新興運動
【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」
【Emily】時裝薈「工裝」響頭炮 陳祖恒盼季季搞「說好香港時裝」
【Emily】藍田站→鰂魚涌站 港鐵航拍片重溫舊觀塘線過海
【Emily】藍田站→鰂魚涌站 港鐵航拍片重溫舊觀塘線過海
【Emily】《九龍城寨》展12‧16移師啟德 更廣更開放
【Emily】《九龍城寨》展12‧16移師啟德 更廣更開放