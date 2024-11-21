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港聞一

美眾院引述黎指司法遭破壞 港府批污衊 「須嚴厲直斥」

【明報專訊】美國眾議院轄下的美中經濟與安全審議委員會發表年度報告，分別引述壹傳媒創辦人黎智英及民主派初選案，指「香港司法獨立受港府介入下持續遭破壞」。報告又指控香港成為規避美國對俄羅斯、伊朗等制裁及出口管制樞紐，建議美國政府檢視情况，並將香港列入關注「首要洗黑錢關注」的地區，與朝鮮、伊朗及緬甸看齊。

安全委會年報指助俄伊避制裁

港府回應未直接提及

特區政府批評報告對香港各方面發表失實言論和污衊抹黑，對此表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。港府回應集中反駁涉及國安法部分，強調特區繼續依法懲治及制止危害國家安全行為和活動，但對報告就涉俄、伊等的建議沒有直接觸及。港府過去多次強調，香港不會執行外國司法管轄區制裁，只會執行聯合國制裁。

美國的報告提及黎智英及初選案等國安法持續多時，審訊日期可推遲、保釋可推遲，顯示法庭缺乏司法公信力。報告也質疑年初《基本法》23條下《國安條例》，令港府再添法律工具，鎮壓殘餘的異己。

倡關注港洗錢情况 看齊朝鮮等

報告又建議美國行政當局向國會提交報告，檢視香港在協助對俄羅斯和伊朗等輸出貨物和技術的角色，同時審視是否將香港列為美國《愛國者法案》下的「首要洗黑錢關注」的司法管轄區。據美國法律，美國財政部將司法管轄區或實體列為「首要洗黑錢關注」，可要求美國銀行加強向監管當局匯報，甚至終止銀行與指定實體的往來。

另外，聯合國任意拘留問題工作組8月通過意見，認為黎智英羈押構成任意拘留，要求港府立即釋放黎智英，並修改國安法。根據工作組議案，港府在6個月內交代如何跟進。

港府回覆查詢時未正面回應會否直接回覆工作組，只說政府一直密切留意任何對香港情况，並會按個別情况即時反駁及澄清。 港府強調絕不容許任何外國勢力或人士干預司法程序和香港特區的內部事務。

（黎智英案）

相關字詞﹕制裁 俄烏戰爭 國安法 外國干預 民主派初選案 黎智英案

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