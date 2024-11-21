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港聞

港聞一

稱未敢視彭定康朋友 不識部分「共謀者」未聞IPAC

【明報專訊】除了「美國線」，控方依賴的黎智英「外部政治連繫」關係圖亦包括「英國線」和「日本線」。其中被劃分到「英國線」的前港督彭定康，黎智英昨日供稱，他1997年回歸前已認識對方，回歸後見過數次，但礙於對方身分，黎不敢視對方為「朋友」。黎又自言不認識部分控方標籤的「共謀者」，亦從無聽聞「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的事。

控方早前指控，「日本線」中「重光團隊」（SWHK）成員李宇軒會將IPAC的會議記錄翻譯成日文，以助日本眾議院議員山尾志櫻里推動日版「馬格尼茨基法案」，山尾、英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）和英國金融家布勞德（Bill Browder）同月再商討如何在日本推動法案。3人被指是本案「共謀者」。

與重光團隊關係「僅墊支廣告費」

黎智英稱他不知道有IPAC此組織，是庭上首次從李宇軒的證供聽聞；他本人與重光團隊無任何關係，即使有，也只曾提供登廣告的墊支費用。黎又說不認識山尾和布勞德，亦不懂說日文；對於從犯證人陳梓華稱曾向黎介紹二人，黎否認有關說法。

否認陳梓華曾介紹日英兩人

至於裴倫德，黎稱他只知道對方是英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）的助手，二人未曾討論任何事，裴倫德聯絡他之目的只是為了讓《蘋果》發布他的文章。黎曾分別在倫敦和香港與奧爾頓勳爵見面，奧爾頓勳爵帶他到英國國會，亦在2019年11月區議會選舉時參與「監選團」活動。

2萬鎊捐「香港監察」 認識創辦人

談及前港督彭定康，黎表示1997年回歸前已認識對方，回歸後二人亦曾見面，每次見面都會透過「中間人」陳方安生或「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）接觸對方。黎智英稱他認識羅傑斯或是源於對方有意在《蘋果》刊登文章。黎確認曾捐贈2萬英鎊予香港監察，因覺得羅傑斯做了一些對香港有意義的事。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 港區國安法 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案

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