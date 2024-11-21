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稱《蘋果》反港獨反暴力 僅兩下編採指示 包括「一人一信救香港」 冀特朗普阻國安法實施

【明報專訊】黎智英面臨的串謀發布煽動刊物罪和串謀勾結外國勢力罪，涉及多篇《蘋果日報》文章。他昨日自辯，稱《蘋果日報》反對任何形式暴力，他亦不許主張港獨和台獨的人在《蘋果》工作，形容港獨為陰謀及狂想。另外，黎接受辯方主問時談及一眾在本案認罪的《蘋果》高層，稱與陳沛敏有私交，但明言張劍虹不是自己的朋友，與楊清奇則關係疏遠。對於張早前供稱自己不能向黎說不，黎表示看不到張為何無權這樣做，自言一直非常有禮，「從不下命令」（見表）。

黎智英憶述，他1980年代從事服裝行業，持有服裝公司佐丹奴，1980年代末售出，然後分別於1990和1995年創辦《壹週刊》和《蘋果》。對於創辦傳媒的原因，黎稱「當擁有的資訊愈多、所知的愈多，你就愈自由」，加上有感1989年六四事件後是傳遞信息的良機，故投身傳媒事業。

形容港獨「陷阱」 文章無意荼毒

黎說，《蘋果》的核心價值為港人的核心價值，包括法治和言論自由，並強調《蘋果》反對暴力，他亦不容主張港獨和台獨者在《蘋果》工作，更形容港獨是把人引入陷阱的陰謀。對於控方指控涉案《蘋果》文章荼毒港人思想，黎稱無意這樣做，又自言無能力透過文章荼毒別人。

談及《蘋果》編採運作，黎稱記憶中他只曾兩度下達編採指示，包括2019年3月要求《蘋果》「做大」時任美國副總統彭斯跟前政務司長陳方安生會面的新聞，以及2020年指示《蘋果》發起「一人一信救香港」，呼籲港人向時任美國總統特朗普發信。

據辯方展示信息，黎智英2020年6月另着張劍虹提醒國際組員工「不要跟《紐約時報》和CNN針對川普（特朗普），我們《蘋果》要靠川普政府支持保命」。法官李運騰關注，張劍虹是否視上述信息為編採指示？黎稱，該信息非編採指示。

至於發出信息的因由，黎在辯方主問下稱，一旦《港區國安法》實施，《蘋果》便會迎來終結，因此他希望特朗普協助阻止《國安法》實施；《蘋果》無理由一邊反對特朗普，一邊尋求對方協助，故發出上述信息。被問當時預期特朗普會採取什麼行動，黎稱沒有想過，「我不是總統」。

稱張劍虹非朋友 無強勢管理

另外，黎智英供述對助手Mark Simon以及在本案認罪的時任《蘋果》高層的看法。他形容，Mark Simon和時任《蘋果》副社長陳沛敏都是他的朋友；時任壹傳媒行政總裁兼《蘋果》社長張劍虹雖為值得信賴的同事，但不是朋友；至於時任《蘋果》主筆楊清奇，黎稱甚少與對方見面，關係疏遠。

陳沛敏早前替控方作供時形容黎智英管理風格強勢。黎回應稱同意自己性格強勢，但管理上並非如此。楊清奇作供時則指黎2018年起政治立場變得激進；黎回應謂，他不知楊為何有此印象，自言很少跟對方談話，「若說我激進，那我就一直都是激進」。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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