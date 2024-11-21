黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款

【明報專訊】黎智英與《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，在休庭近4個月後續審，昨為黎智英首日出庭自辯。黎以英語作供，道出創辦《蘋果》經過及辦報方針（見另稿），自言只是生意人和社運家，從未與時任美國總統特朗普見面或溝通，並曾在「不知道誰安排」下與時任美國副總統彭斯見面，他無法要求對方做任何事，形容是「超出我能力範圍」，只請求為港發聲。黎又強調，他從無要求或付款誘使任何外國政治人物影響對華政策及對中央或香港採取敵對行動。
晤蔡英文數次 稱客套性質
控方指稱，被告黎智英（76歲）乘2019年反修例引發的社會動亂，利用《蘋果》作為爭取其政治理念的平台；早前審訊中控方曾出示一份黎智英的「外部政治連繫」關係圖，涵蓋時任美國總統特朗普、時任台灣領導人蔡英文、前港督彭定康等，人物分為「美國線」、「英國線」、「台灣線」。辯方大律師關文渭昨日逐一就涉案人物提問，黎智英表示他到台灣創辦《壹週刊》時在一場活動認識尚未成為台灣領導人的蔡英文，及至蔡成為領導人，他透過台灣《壹週刊》前作者、曾是蔡「左右手」的江春男跟蔡見面數次。黎稱他與蔡的對話「沒什麼特別」，只屬客套性質。
助蔡了解特朗普 引薦美前高官
黎智英提及，江春男曾託他轉介一些知悉特朗普對台灣想法的人予蔡英文，黎其後引薦美國前副參謀長基恩（Jack Keane）和前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）予江。黎補充，他在聚會場合認識基恩，而沃夫維茲則是他打算到緬甸投資時聘請對方為顧問。庭上展示黎入帳予沃夫維茲的交易紀錄，顯示他2013年7月至2017年1月共存入約22.5萬美元（約176萬港元）。
針對「美國線」指控，黎智英表示，他未曾與時任美國總統特朗普見面或以任何形式溝通。辯方提問下，黎承認2019年7月分別與彭斯和美國時任國務卿蓬佩奧見面，原本該次訪美之行目的是與美國參議員會面，事前其助手Mark Simon已聘請美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）協調。黎說，其後他在「不知道誰安排」下，獲告知彭斯有意與他見面，白宮職員遂聯絡Mark Simon。辯方問會面中黎有否請求美國政府為香港做些什麼？黎否認，稱他不敢亦不可能要求美國副總統做事，只請求對方為港發聲，與蓬佩奧見面時則同樣提及香港當時發生的社會運動。
偕李柱銘見佩洛西「齋坐」不知內容
至於時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），黎稱2019年10月經民主黨創黨主席李柱銘介紹認識，得知李與她份屬好友，但該次主要是佩洛西與李聊天，「我只是單純坐在那裏」，不知二人對話內容，反問「我如何記得？」辯方提到，《華爾街日報》編輯Bill McGurn和美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）被控方形容為「反華宣傳者」；黎稱前者是他的教父，後者在港時二人經常見面。
年捐美智庫數萬美元 「不值一提」
黎表示，他支持自由市場，自言是「a businessman and social activist（一名生意人和社會運動家）」，否認屬「政治人物」。辯方提問下，黎確認2013至2020年間，他曾向Mark Simon轉帳1.18億港元，以便Mark協助他打理私人生意和買賣股票，部分款項捐予民主黨、公民黨及社民連前立法會議員梁國雄，但不曾向本港以外的政團捐款。被問到有否透過捐獻影響美國對中國及香港的政策，黎稱無付款要求任何人影響對華政策，只曾捐款給宗教團體和支持自由巿場的美國智庫，每年僅捐款數萬美元，「我捐的錢太少了，根本不值一提，更別說影響」，若要求回報可謂「放肆」（presumptuous）。審訊今續。
【案件編號：HCCC 51/22】
明報記者
（黎智英案）
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