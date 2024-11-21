黎：見彭斯籲為港發聲 沒要求做事 稱會面「不知誰安排」 否認向外國政團捐款

晤蔡英文數次 稱客套性質

控方指稱，被告黎智英（76歲）乘2019年反修例引發的社會動亂，利用《蘋果》作為爭取其政治理念的平台；早前審訊中控方曾出示一份黎智英的「外部政治連繫」關係圖，涵蓋時任美國總統特朗普、時任台灣領導人蔡英文、前港督彭定康等，人物分為「美國線」、「英國線」、「台灣線」。辯方大律師關文渭昨日逐一就涉案人物提問，黎智英表示他到台灣創辦《壹週刊》時在一場活動認識尚未成為台灣領導人的蔡英文，及至蔡成為領導人，他透過台灣《壹週刊》前作者、曾是蔡「左右手」的江春男跟蔡見面數次。黎稱他與蔡的對話「沒什麼特別」，只屬客套性質。

助蔡了解特朗普 引薦美前高官

黎智英提及，江春男曾託他轉介一些知悉特朗普對台灣想法的人予蔡英文，黎其後引薦美國前副參謀長基恩（Jack Keane）和前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）予江。黎補充，他在聚會場合認識基恩，而沃夫維茲則是他打算到緬甸投資時聘請對方為顧問。庭上展示黎入帳予沃夫維茲的交易紀錄，顯示他2013年7月至2017年1月共存入約22.5萬美元（約176萬港元）。

針對「美國線」指控，黎智英表示，他未曾與時任美國總統特朗普見面或以任何形式溝通。辯方提問下，黎承認2019年7月分別與彭斯和美國時任國務卿蓬佩奧見面，原本該次訪美之行目的是與美國參議員會面，事前其助手Mark Simon已聘請美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）協調。黎說，其後他在「不知道誰安排」下，獲告知彭斯有意與他見面，白宮職員遂聯絡Mark Simon。辯方問會面中黎有否請求美國政府為香港做些什麼？黎否認，稱他不敢亦不可能要求美國副總統做事，只請求對方為港發聲，與蓬佩奧見面時則同樣提及香港當時發生的社會運動。

偕李柱銘見佩洛西「齋坐」不知內容

至於時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），黎稱2019年10月經民主黨創黨主席李柱銘介紹認識，得知李與她份屬好友，但該次主要是佩洛西與李聊天，「我只是單純坐在那裏」，不知二人對話內容，反問「我如何記得？」辯方提到，《華爾街日報》編輯Bill McGurn和美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）被控方形容為「反華宣傳者」；黎稱前者是他的教父，後者在港時二人經常見面。

年捐美智庫數萬美元 「不值一提」

黎表示，他支持自由市場，自言是「a businessman and social activist（一名生意人和社會運動家）」，否認屬「政治人物」。辯方提問下，黎確認2013至2020年間，他曾向Mark Simon轉帳1.18億港元，以便Mark協助他打理私人生意和買賣股票，部分款項捐予民主黨、公民黨及社民連前立法會議員梁國雄，但不曾向本港以外的政團捐款。被問到有否透過捐獻影響美國對中國及香港的政策，黎稱無付款要求任何人影響對華政策，只曾捐款給宗教團體和支持自由巿場的美國智庫，每年僅捐款數萬美元，「我捐的錢太少了，根本不值一提，更別說影響」，若要求回報可謂「放肆」（presumptuous）。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

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