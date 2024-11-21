活在灣區：港人北上坐月 套餐豐儉由人

明報記者 龍彩霞

月初深圳當局公布香港新生兒父母攜同新生兒，到深圳「坐月」的緊急辦法，根據口岸辦證點設置和辦證條件等情况，確保可快速辦妥證件並順利入境。申請人需提交新生嬰兒身分證明、出生證明，以及監護人身分證明等，與申辦回鄉證一樣，經批准後可即場領取證件，並在證件有效期內入境內地和返回香港。由於新生嬰兒往返深圳及香港方便了，不少新手母親也想坐月時享受星級服務，如藝人洪永城太太梁諾妍早前就拍了小紅書，分享自己入住深圳月子中心的經驗及心得。

產婦可得到更好休息

梁諾妍稱入住前與康復中心的職員了解生產情况，例如是順產還是開刀，以及飲食喜好等。到達預訂好的房間後，工作人員便為梁諾妍逐一介紹中心設施和服務，接着再做一些基本的檢查。飲食方面，梁諾妍表示每日都有營養師中醫師安排的營養餐，廚師是米芝蓮的星級廚師，同時還有不同的專業醫生輪流巡房。最令梁諾妍感驚喜的是，竟然有不少中藥治療，連BB都可以浸泡泡浴。在片中更見梁諾妍接受產後運動，運動後可享用專業的洗頭設備，梁諾妍還說：「因為醫院是一間綜合的私家醫院，所以產後可以接受一些醫美項目，例如我是開刀，可以做疤痕管理的項目，今次是個好好的體驗，真的可以真正休息，我鍾意洗頭項目，而且仲有心理輔導師跟進我的產後心情。」

梁諾妍表示，選擇在月子中心度過生產後的重要時期，是希望能讓像她這樣的新手媽媽得到更好的休息，BB也能得到照顧。有些朋友甚至說：「選擇月子中心是我這輩子花過最值得的一筆錢。」生產後，媽媽們的身體狀態需要經過大約42天，才能恢復到生產前的狀態，這段時間俗稱「坐月子」。

深圳「藍莓」評價月子中心時指出，如果服務非一對一，而是一個護士照顧3至4個BB和媽媽，這種性價比較低。結論提到：「想像一下，寶寶在房間裏哭起來，按鈴呼叫護士，如果護士在別的房間忙，你還得等，此時寶寶在你旁邊哭到心碎，也只能自己哄着。其次，晚上只能託管在育嬰房，護士統一照顧，想和BB睡，BB半夜哭了還是得按鈴等護士。若選擇升級服務，一般就是有一對一服務。每間房間配一個24小時月嫂照顧BB和媽媽。月嫂經歷過專業培訓，會餵養、按摩等。

24小時醫護候命 度身訂做餐飲

飲食方面基本計劃和升級類別差不多，一天6餐，配有瑜伽課、洗頭洗澡、按摩、產後康復、孩子游泳、手工藝術課等服務，活動豐富程度和次數有一定差別，但是核心的照顧嬰兒和產後康復則相差不大。而尊貴級月子中心主要是地段好，房間更大，吃的更加豐盛，以及活動豐富，除了傳統的餵養、按摩，還有不少手工、音樂美術等活動。根據梁諾妍選擇的深圳月子中心官網資料顯示，在那裏「坐月」需要約10萬元，有24小時醫護候命，亦有度身訂做的餐飲及產後康復等服務。而房間種類分別有舒適客房、豪華客房、VIP和VVIP套房，入住28天的套餐價由8.8萬元（約9.5萬港元）起，若入住42日，套餐價則由12.8萬元（約13.8萬港元）起。

VVIP套餐 專車由香港送往深圳

在年初藝人袁偉豪及太太張寶兒在社交網分享入住同一間月子中心，也是住28日選擇VVIP待遇，由香港專車接送張寶兒及兒子直達深圳月子中心。他們選了兩房一廳的房型，地方非常寬敞，配備裝潢猶如六星級酒店。醫生、陪月、中醫等專人全天候照料，又有健身室及SPA以助修身，連洗頭都有專人服務。5星級坐月享受，盛惠29.7萬元（約32萬港元）。月子中心挑選也是要注意的，有媽媽分享最好實地去看，不要上網直接下單，看周圍環境如何，周圍環境有沒有工程影響休息；室內環境如何，乾不乾淨等等。

建議可事先實地考察環境

另外，亦要留意產婦如何餐點，餐點衛生營養如何，有媽媽分享月子中心分派的水果竟然是爛的，同時不建議去太火爆或太冷清的月子中心，主要是太火爆或太冷清的月子中心服務都未必可以跟得上。有新手媽媽表示：「我當時選的是一個剛成立的月子中心，生產時是疫情最嚴重的時期，相信是月子中心剛成立，我在月子中心的第一周基本上只有我一個人，服務大打折扣。因為顧客少，上班的人也很少，夜裏沒人輪換，護士太睏了，後半夜還直接讓我帶寶寶。」有專業產後護理團隊，對寶寶和媽媽會更好，發現問題能及時解決，例如有母親半夜突然乳腺炎發燒，還有通乳師及時處理。

[活在灣區]