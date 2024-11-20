【Emily】解放軍海南艦長沙艦明訪港 國防部：展維護國家主權強大能力

限獲邀者上船 市民只能遠觀

翻查資料，海南艦係中國自主研製嘅第一艘「075兩棲攻擊艦」，亦係解放軍目前最大嘅兩棲戰艦，負責喺戰線後方提供空中同水面支援，可以載到過千個船員、30架直升機。軍艦有7個起飛點，畀6架直升機同時出動。艦上仲有唔同裝備，包括近程防空導彈、自動追蹤艦炮、兩艘中型氣墊登陸艇等。

海南艦全長232米，最高時速42.6公里，排水量3.6萬噸，2019年9月落水，2021年4月正式服役，去年初已經先後喺南海、西太平洋等海域做過為期30日嘅遠海聯合訓練。至於長沙艦就係一艘導彈驅逐艦，2012年落水，2015年服役。

Emily噚日致電解放軍駐港部隊查詢軍艦訪港詳情，佢哋話都知呢個活動係「非常矚目」，好高興市民熱烈查詢，但就冇透露抵港詳情，連幾點到、會經過邊度水域都未知，叫市民可留意新聞公報。不過，佢哋就話軍艦唔會開放畀公眾上船，只限獲邀嘅人，換言之公眾今次或只可以遠距離觀賞喇。