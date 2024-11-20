小巴撼花槽司機拋出危殆 安全帶完好

事發於前晚11時許，1號線專線小巴沿花園道下斜，駛至愛都大廈對開右急彎時失事，先撞毁路中分隔柱，再越過對面行車線撞向屋苑外牆花槽，司機拋出車外，倒臥車底昏迷。消防及救護員到場，79歲姓張男司機頭部受傷，送瑪麗醫院搶救。

唯一乘客：落斜轉彎失控

事發時小巴上只有一名乘客，事後在場協助調查。他稱當時小巴正轉右，司機有收慢，落橋後隨即要轉左，失控撞壆並衝向愛都大廈出入口。現場所見，小巴車頭嚴重變形損毁，整塊擋風玻璃飛脫，司機位安全帶完好。

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄稱，法例要求司機扣好安全帶，業界均有意識遵守，加上該路段下斜有危險，不相信有司機會不扣好安全帶。對於涉案司機年近八旬，他說無論日夜司機均乏新人入行，年長司機唯有「頂住先」，但司機自身及公司主管均會考慮其身體情况，若精神不佳不會開工，近日輸入外勞亦有助改善問題。

今年8至11月發生3宗小巴司機酒駕，致1死1傷。警方昨稱將派便衣上車觀察，會即時票控懷疑違規司機，包括酒駕、藥駕、駕駛時用手機、未戴安全帶、不小心駕駛及違反交通燈號和標誌等。