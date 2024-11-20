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未來半年至少93項盛事 藝文活動佔多 料吸33億消費

【明報專訊】政府昨公布明年上半年盛事年表，涉及93項活動，政府表示預料可吸引84萬人參與，較本年同期的預期55萬人增五成，並帶來33億元消費額及18億元經濟增加值。年表以文化藝術及創意項目佔最多，共30項，另有多項賽馬活動新納入盛事年表。至於首季啟用的啟德體育園，則維持早前已公布的4項活動。副財政司長黃偉綸稱仍與部分單位洽商，有信心實際盛事數目會更多。

正洽辦大型流行音樂節等

根據年表，明年30項文化藝術及創意盛事，包括3月再度來港的國際潮流文化盛事「ComplexCon」、巴塞爾藝術展香港展會等。體育盛事有15項，其中「IBF保齡球世界盃」及「世界殘疾人保齡球錦標賽」將於1月首次在港舉行。另有26項會議和展覽，12項節慶、匯演及嘉年華，以及10項金融、經濟及創科盛事。旅發局總幹事程鼎一透露正接洽國際馬戲團、電競比賽、由國際知名流行樂排行榜舉行的大型流行音樂節等來港，主辦單位會適時公布。

明年2月首度登港的會議「Consensus香港大會2025」被政府視為焦點項目之一，其為第三代互聯網、區塊鏈和數碼資產領域中最大型及最具影響力的會議，並首次於美國以外地方舉行，黃偉綸料可吸引8000人參與，其中6000人來自世界各地。

新一份《施政報告》提出推動賽馬旅遊，明年賽馬活動性質的項目由一個增至4個，包括過往定期舉辦但新納入年表的「好運1月1」、農曆新年賽馬日及香港打吡大賽。啟德體育園則未有新活動公布，維持國際七人欖球賽、英國樂隊Coldplay演唱會及兩項保齡球賽。文體旅局長楊潤雄稱，局方會盡用場館舉辦盛事，各主辦單位有不同宣傳及推票策略，着「大家耐心點等候」。

今年盛事吸200萬客

無人機表演暫未見納入明年盛事年表。被問到之前有3項無人機表演臨時取消，黃偉綸說本年尚有約4場無人機表演，會參考內地預備較低密度「破風版」作後備。至於今年全年盛事，黃稱共吸引約200萬旅客參與，帶來75億元消費額，經濟增加值約45億元，均高於之前估計。另外，旅發局今年3月成立盛事拓展專組，程鼎一稱至今處理近百查詢，體育、藝術文化活動各佔三分之一。

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