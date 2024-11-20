稱一籃子政策成效彰 內地經濟長期向好不會變

外部轉變 「專注辦自己事」

對於外部形勢，何立峰表示，全球政治經濟格局正在深刻調整，不穩定、不確定的因素明顯增多，惟不論外部風雲如何變幻，中國都將堅持集中精力辦好自己事情，以自身的確定性應對外部的不確定性。

何立峰又表示，中國對外開放的大門只會愈開愈大，隨着各項重大改革推進，將進一步釋放中國經濟的巨大增長潛力，也將會全球經濟增長持續注入穩定性和新動能。

北大學者：

置換地方債足扭轉經濟

本月中財政部公布10萬億元人民幣置換地方政府隱性債務方案，從及後股市表現看，投資者似乎對此反應一般。出席金融峰會的北京大學國家發展研究院長黃益平表示，據他從投資者了解，市場認為金額不足，但他確信政策足夠積極以扭轉經濟趨勢。他指出，當局已非常明確地表示，如果金額不足夠，還會有更多措施，如財政部長藍佛安便明示，中央政府有充足的空間或潛力進一步增加債務和赤字，黃益平稱過去幾年財政部從未發表過類似措辭。

黃益平又說，投資者誤解內地政策使用的「增量」一詞，指只有溫和、逐步的政策，但「增量」是指當局在已有政策基礎上，推出更多措施決心扭轉經濟，是顯示當局會推出更多政策，而非零碎或逐步的措施。