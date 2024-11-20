何立峰親臨投資峰會：挺優質企來港上市發債

何立峰列舉多項支持香港國際金融中心建設政策，包括支持更多優質企業到香港上市和發行債券、持續優化拓展股票、債券、利率互換等互聯互通。中央將完善國債常態化的發行機制、穩步提升國債在香港的發行規模、支持香港鞏固提升全球離岸人民幣業務的樞紐地位等；制度上，中央將深化粵港澳大灣區金融合作，穩步推進內地與港澳就相關規則和工作機制對接。

撐金融中心政策 聯通世界

對於香港發展國際金融中心，何立峰提出3項建議，包括深化金融改革創新，除了增強銀行、債券、保險、離岸人民幣業務，亦支持建立更高水平的國際資產管理中心，加快發展綠色、科技、數碼金融，以培育新金融增長點，並希望香港因時因勢不斷完善金融發展政策環境，為改革創新提供有力保障。

此外，何立峰表示，國際化是香港顯著優勢，建議香港進一步拓展金融開放合作，中央支持香港繼續保持特色，與世界各地開展更廣泛更密切的交流，積極開拓佈局新興市場，吸引更多國際資本一流機構和人才來港。

促深化改革金融創新

內地三大金融監管機構領導亦一同出席論壇，中證監主席吳清指出，當局將進一步保持境外融資渠道暢通，積極支持符合條件的境內企業赴境外上市；繼續拓展包括擴大滬深港通標的範圍、拓展存託憑證互聯互通、深化債券市場的對外開放，穩步擴大商品和金融期貨市場對外開放。當局會深入開展證券期貨跨境監管與執法合作，持續加強與國際投資者的常態化溝通，令政策更穩定、透明、可預期，提升外資機構到內地發展的便利。

金監總局局長李雲澤稱積極支持香港總部經濟建設，鼓勵中資銀行保險機構在港設境外區域總部，為中資企業走出去提供一站式金融服務，並協助香港國際風險管理中心建設，支持更多內地保險公司在港發行巨災債券，以及鼓勵在港中資銀行參與香港黃金交易中心建設等。

特區政府政務司長陳國基稱，何立峰是次訪港充分體現中央對香港特別是金融業的高度重視和支持。