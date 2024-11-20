體育園青年場5000人演練 公務員佔4500

模擬市民不適 雨天千人舉傘

演練於當日下午3時半至夜晚8時45分舉行。警務處行動部署理高級警司吳子輝指出，演練涉及安排觀眾一次入場、兩次離場。參與者下午3時半入場，須經安檢和驗票程序後到指定位置就座，演練組會在該階段派「紅隊」測試安檢程序與突發事件應對，將模擬有市民不適，透過場地保安報案，屆時救護車和聖約翰救傷隊會到場。其後參加者須於約下午5時首度離場，步往宋皇臺站，乘搭港鐵到啟德站再返回青年運動場，隨後7時半步往啟德站散去。兩次散場均會分批離開，每批約1000人，每次各有其中一批參與者使用雨傘，模擬雨天離場。

港鐵兩站測試單向客流管制

警方又稱將根據站外路面情况管制人流，分批放行人群到港鐵站。港鐵亦會實施相應客流管理措施，將派員觀察路面及站內人流。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，演練將試行應用於主場館5萬人疏散時的單向人流管理，入場時段宋皇臺站、啟德站個別出口「只出不入」；離場時段兩站的D出口「只入不出」，A出口「只出不入」。屆時港鐵會加密班次至繁忙時段水平、即約兩分鐘一班。出入口扶手梯亦會單向運作，站內會增設屏幕指引，職員亦會舉牌引導，另會增設臨時票務櫃位。港鐵亦已更新鄰近相關出口的閘機，支援不同付費方式。

園方曾估計若主場館坐滿5萬人，八成人離場時會經港鐵離開，港鐵亦會加開「子彈車」。李婉玲預料4萬人可在45分鐘至1小時內疏散，啟德和宋皇臺站皆可開出「子彈車」，密度視乎人流。

體育專員蔡健斌說，5000名參與者中4500人為公務員，500人為社區成員，參與公務員將獲100元車馬費，相信他們均樂意參與，「有困難會與各自部門聯絡」。