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黎智英今自辯 鄧炳強指外國亂批

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今日在西九龍裁判法院（暫代高院）續審，辯方會傳召黎作供，料辯方案情需約30天。對於英國外相林德偉日前表示英方會繼續敦促港府釋放黎，保安局長鄧炳強昨回應稱「遺憾」看見一些外國人士基於政治原因胡亂批評港府做法，強調全部工作均在陽光下進行。

黎智英案去年12月18日開審，控方傳召從犯證人張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒和陳梓華，以及非本案被告周達權共6名主要證人作供，另曾播放黎的訪問和節目片段，今年6月完成90天舉證。

辯方案情今日開展，林德偉（David Lammy）本月初會見黎智英兒子黎崇恩，林稱黎智英案為英國政府優先事項，將繼續敦促港府放人。鄧炳強昨見記者時表示，案件仍在審訊階段，不宜評論，但港府是根據法例檢控，全部基於事實，相關法例外國也有，審訊披露的證據相信市民「有眼看，有耳聽」，對英方胡亂批評感遺憾，亦不認同。

初選案昨日判刑後，有市民已開始為黎案排隊。排頭位的陳小姐表示，初選案有不少「排隊黨」現身，為防座位被霸佔，她與其他旁聽人士在散庭後便下樓重新排隊，眾人會接力排通宵。

另外，來自24個國家及歐盟的118名議員昨日聯署促即時釋放黎智英，包括加拿大國會外交事務委員會主席Ali Ehsassi、英國前財相侯俊偉（Jeremy Hunt）等。

【案件編號：HCCC 51/22】

相關字詞﹕蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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