將軍澳核電接電站 短期內申撥款

中電2035前輸核電比例

政府要求增至35％

政府表示會增加內地引入核電比例已多時，昨日立法會環境事務委員會會議上，議員除關注電費加幅，亦追問引入核電的時間表。謝展寰稱，已要求中電於2035年之前增加大亞灣輸電至本港的比例，由現時25%增至35%。翻查資料，政府的政策目標是於2035年前將碳排放量減少50%，為實現目標，其中一項政策是提高內地供應的零碳電力比例，目標於2035年提升到60%至70%。

有議員關注再生能源發電，例如兩電曾計劃在本港興建離岸風電場。謝展寰稱，本港多高樓大廈，太陽能發電量始終有限，將來大規模應用風力發電比較可行，但現階段如興建離岸風場，同時需儲電系統，在現時並非最便宜方案，故中短期會選擇增加核電供應，「將來風電價格不斷下降，相信未來會是香港（供電）的選擇」。根據兩電提交的2025年電費檢討資料，兩電於2024至2028年的5年發展計劃獲批的發電系統，均未見風力發電設施。