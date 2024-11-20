明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

將軍澳核電接電站 短期內申撥款

【明報專訊】兩電明年電費加幅均低於1%，議員均關注長遠如何穩定電價。環境及生態局長謝展寰透露，政府與內地仍在商討增加引入核電，本港方面，政府計劃在將軍澳132區興建大型接電站，接收內地引入核電，料2035年前落成，相關規劃已進入最後階段，短期內會向立法會申請工程撥款，認為長遠有助穩定電價。

中電2035前輸核電比例

政府要求增至35％

政府表示會增加內地引入核電比例已多時，昨日立法會環境事務委員會會議上，議員除關注電費加幅，亦追問引入核電的時間表。謝展寰稱，已要求中電於2035年之前增加大亞灣輸電至本港的比例，由現時25%增至35%。翻查資料，政府的政策目標是於2035年前將碳排放量減少50%，為實現目標，其中一項政策是提高內地供應的零碳電力比例，目標於2035年提升到60%至70%。

有議員關注再生能源發電，例如兩電曾計劃在本港興建離岸風電場。謝展寰稱，本港多高樓大廈，太陽能發電量始終有限，將來大規模應用風力發電比較可行，但現階段如興建離岸風場，同時需儲電系統，在現時並非最便宜方案，故中短期會選擇增加核電供應，「將來風電價格不斷下降，相信未來會是香港（供電）的選擇」。根據兩電提交的2025年電費檢討資料，兩電於2024至2028年的5年發展計劃獲批的發電系統，均未見風力發電設施。

上 / 下一篇新聞