兩電明年加價少於1％ 基本電費同增 中電客戶與本月比多交3.1% 港燈2.3%

謝展寰三提「把關」 遏資本項目

政府昨聯同兩電代表向立法會環境事務委員會交代明年電費調整結果。環境及生態局長謝展寰開場發言時三提「把關」，強調政府一直按《管制計劃協議》嚴格把關，監察兩電的資本投入及營運開支都保持在所需最低水平，以保障市民利益。他又說去年審核兩電5年發展計劃時已把關，只容許「絕對有必要的資本項目」納入計劃，對兩電將來價格已有很好控制。

現時兩電向客戶徵收的淨電費由兩部分組成，包括反映電力公司資本開支、營運成本等的「基本電費」，以及反映燃料價格變動、實報實銷的「燃料調整費」。兩電因資本投資及成本上漲等，明年均上調基本電費，中電加1.4%至每度電98仙，港燈則加至122.9仙，加幅2.8%。至於年度燃料調整費，中電明年維持不變，每度電46.3仙；港燈則減1.9仙，至44.1仙，減幅4.1%。

中電燃料費不變 港燈減4.1％

翻查兩電提交的補充文件，兩電均動用「電費穩定基金」（電力公司賺取高於8%准許回報的收入會撥入基金，有需要時減低電費加幅），以抵銷部分基本電費加幅，中電每度電涉2.4仙，港燈每度電涉1.4仙。另外，兩電均預料明年全港售電量減少，亦導致基本電價增加。

議員稱溫和 關注靠燃料費抵消

對於兩電加價少於1%，有議員形容屬溫和，但亦有議員稱，兩電明年均上調基本電費，只是透過減燃料費等措施抵消部分加幅。民建聯陳克勤稱，在現時《管制計劃協議》下只能靠政府把關，議會「最多得個鬧字」，要求政府交代從內地輸入核電計劃詳情，長遠令香港「解除（加電費）魔咒」。

兩電在現有機制下准許利潤8%，工聯會陸頌雄稱，電費加幅低於通脹不一定「收貨」。他提到中電加基本電費原因之一是經營費用增加，認為長遠增加內地供電比例有助穩定電價。謝展寰稱，政府把關直接影響電價，例如控制資本投入，「如不控制，（兩電）就會買勞斯萊斯，不會買福特」。

港燈：強化基建 營運成本增

中電：地緣風險 燃料價不明朗

港燈董事總經理鄭祖瀛稱，因應極端天氣趨頻繁，港燈要強化電力基建，同時要更新老舊機組，相關投資都為電費帶來壓力，加上營運成本上升，需上調基本電費。中電策劃及發展高級總監吳紹倫回應未有下調燃料調整費時稱，燃料價格近一年雖已逐漸回穩，但國際地緣政治風險持續，全球燃料價仍維持高水平，前景亦不太明朗。

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