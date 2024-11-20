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港聞二

灣區熱搜：海珠有軌電車改總站 上班族批不便 政府為申5A級景區更動 轉乘地鐵多走500米

【明報專訊】為協助廣州塔旅遊區申報國家5A級旅遊景區，廣州市海珠有軌電車上星期展開改造工程，根據方案，改造後將取消西行方向現時終點廣州塔站，改為前一個站廣州塔東站作終點，但新方案惹來部分市民反對，指從新終點站轉乘地鐵3號線的廣州塔站要較現時多走500米，十分不方便；而且工程期間廣州塔東站停用，恢復時間未定，其間以再前一個站獵德大橋南為臨時終點站。

明報記者 司徒聰穎

總站改廣州塔東站

改建後更名廣州塔站

海珠有軌電車於2014年通車，全線共設11個車站，東起萬勝圍站，西至廣州塔站，不過9月廣東省公共資源交易平台發布的《有軌電車終點站遷移至廣州塔東站工程設計施工總承包項目》招標公告顯示，有軌電車擬拆除廣州塔站，將廣州塔東站改為新終點站，竣工後改名廣州塔站。

廣州塔站客量佔全線近半

現時電車廣州塔站與地鐵3號線的廣州塔站僅一路之隔，乘電車下車只需過一條馬路便是地鐵站入口，但如果在廣州塔東站下車，就要步行約500米才到達地鐵站。記者早前實地測試，從廣州塔東站行至地鐵站需約8分鐘，沿路沒有任何遮蔭之處，日曬雨淋頗為不便。據公開招標的資料顯示，去年海珠有軌電車客流量為519.26萬人次，日均客流1.42萬人次，其中廣州塔站日均客流量達6638人次，佔全線日均客流的46.7%，是11個車站中最高，而廣州塔東站的日均客運量僅571人次。

海珠有軌電車行經的琶洲西區，有騰訊、阿里巴巴、唯品會等數十間大型企業辦公室及總部大樓，因此取消廣州塔站影響最大的是那些平日乘地鐵及電車的上班族，所以在更改終點站的消息傳出後，不少市民反對；不過也有部分市民同意改站，認為現時廣州塔站附近太多人，而行人路太狹窄，一到假期多遊客滯留拍照，影響出行。

當局稱電車設施礙江景

招標公告解釋，由於終點站的設備房和軌道將廣州塔和珠江邊行人道隔開，影響廣州塔一樓觀景平台的沿江景觀，加上為了避開電車的軌道和設施，從地面走上廣州塔一樓平台的台階坡度較陡，不符合安全疏散要求，也沒有無障礙通道，因此有必要遷走觀景平台前的電車設施，讓平台與沿江地段連成一片廣闊空間，亦有利廣州塔旅遊區申報國家5A級旅遊景區。

另一方面，此前政府為這項工程徵求設計方案，據資料顯示，最後入選的3個設計方案中，有方案建議先將廣州塔東站改為終點站，長遠則在廣州塔觀景平台下方建新的廣州塔站，與地鐵站距離180米；另一個方案是將廣州塔站搬前，與地鐵站距離約274米。不過這兩個方案都因投資大、工期長，以及需要拆除廣州塔部分設施而棄用。

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