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港聞二

港協檢討運動員選拔等 予兩年屬會改善

【明報專訊】港協暨奧委會今日（20日）公布體育總會管治檢討結果，據了解檢討建議涉六大範疇共243項細則，涵蓋領導層管理、運動員選拔、教練及裁判制度、會籍問題、管治誠信及行政等。消息人士強調，檢討建議並非監管制度，預計給予體育總會兩年時間改善管治，之後再檢討。

審計署2020年發表審計報告，點出港協暨奧委會有管治問題，港協同年成立「獨立督導委員會」及「體育總會機構管治小組」，檢討屬下總會管治狀况並提出建議。據悉，今日公布的檢討建議將涵蓋六大範疇，共有243項細則。

建議將觸及近年屢現爭議的運動員選拔問題，消息人士稱，大原則除了公開選拔準則，亦要公平，包括參與選拔門檻不宜過高、可考慮將國際比賽分類以提供空間培育新人等，但各項運動性質有異，不可能硬性規定甄選方式。至於體育總會領導層，據了解檢討建議將包括董事的職責及任期等，至於會否一刀切限制任期，消息人士稱會建議「最佳實踐」方式（best practice），惟希望給予彈性。

消息強調檢討建議不是監管制度，旨在協助總會完善機構管治而非懲罰。檢討期間也了解總會面對的困難，冀設法幫忙，並謂70多個總會的項目、背景、人手各異，制訂建議時需要顧及。港協暨奧委會料要求屬會設立績效指標，並將一直監察檢討建議的實踐情况，兩年後再檢討。

至於港協暨奧委會自身制度，消息指自審計報告出台後，已推出多項措施改善，未來會繼續檢視。

議員稱據悉將設罰則

新民黨立法會議員何敬康表示，據他了解管治指引將設有罰則，按事件嚴重程度釐定，認為檢討方向明確，包含多個重要範疇，料起監察作用，有助改善體育總會管治。他說，長遠仍需依靠各總會自律，期望指引不斷更新，如日後落實體育仲裁制度，可加入相關要求。

相關字詞﹕體育總會 港協暨奧委會

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