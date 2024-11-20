明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

贈中大最新腫瘤消除機 李嘉誠倡發展醫療經濟

【明報專訊】李嘉誠基金會向中大醫學院捐贈亞洲首台「Histotripsy」2.0系統，將於明年初抵港，中大昨召開記者會，公布將為30名獲資助的肝癌患者提供治療，並會開展乳癌治療臨牀研究。長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠再度「現身」——大會播放早前與中大候任校長盧煜明的視像對話，李表示目前香港經濟面臨挑戰，並非靠簡單投入便「一定得」，倡深入研究利用醫療科技，發展醫療經濟，服務香港及周邊地區。

李嘉誠稱，應對經濟面臨的挑戰，深入研究利用醫療科技有重要意義，做到低成本、高效益，並提高服務的水平質量，可以發展醫療經濟「為香港、中國及東南亞服務」。盧煜明感謝李嘉誠捐贈儀器，並贊同其理念，提及團隊過去幾年亦有推出低成本、高準確度的癌症篩查方法。

中大醫學院今次獲贈「Histotripsy」2.0系統，儀器廠商HistoSonics行政總裁Mike Blue團隊表示，新系統較1.0高效，最快可省10%治療時間，並能提供更全面、實時及具體的手術數據。中大醫學院院長趙偉仁稱，威爾斯親王醫院團隊將有30個治療名額，10個由李嘉誠基金會捐贈，另20個由中大醫學院及威院慈善信託基金捐贈。

超聲波碎化肝癌 研治乳癌

中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進表示，組織碎化技術（Histotripsy）利用高強度超聲波破壞及液化目標腫瘤細胞，治療過程約10至15分鐘，不影響腫瘤周邊組織，亦毋須開刀。他早前完成治療一名肝癌患者，病人患慢性肝炎及肝硬化多年，數年前已因肝癌切除部分肝臟，近期復發且有兩個新病變組織；病人接受Histotripsy治療後，左肝及右肝兩個病變組織均完全消失，胃口有改善，亦更精神。

中大醫學院亦將開展乳癌治療臨牀研究，影像及介入放射學系教授朱昭穎表示，乳癌死亡率在香港女性十大癌症中排第三，且有年輕化趨勢，又因亞洲及中國女性乳腺密度較白種女性高，傳統乳房X光造影未必能偵測微細乳房腫瘤，但超聲波可做到，組織碎化技術正是透過超聲波確定癌症位置，相信有潛力成為乳癌患者的「局部定位治療」方案，做到無創、不留疤及不影響乳房外觀，為患者提供多一個選擇。團隊表示正構思具體計劃，開展研究亦需升級設備，提及乳腺腫瘤位置較肝腫瘤淺，或需調整儀器探頭等，稍後會公布詳情。

8月贈港大 至今治30肝癌患者

早前港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈一台Histotripsy系統，李嘉誠基金會稱，自8月底引入香港以來，Histotripsy在3個月內已治療30名肝癌患者，年齡介乎44至88歲，消滅腫瘤成功率達100%。李嘉誠基金會亦向養和醫院捐贈一台Histotripsy系統。據悉，捐贈養和的儀器預計明年首季送抵。

相關字詞﹕醫療儀器 乳腺癌 肝癌 盧煜明 李嘉誠 中大醫學院 李嘉誠基金會

上 / 下一篇新聞