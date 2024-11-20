贈中大最新腫瘤消除機 李嘉誠倡發展醫療經濟

李嘉誠稱，應對經濟面臨的挑戰，深入研究利用醫療科技有重要意義，做到低成本、高效益，並提高服務的水平質量，可以發展醫療經濟「為香港、中國及東南亞服務」。盧煜明感謝李嘉誠捐贈儀器，並贊同其理念，提及團隊過去幾年亦有推出低成本、高準確度的癌症篩查方法。

中大醫學院今次獲贈「Histotripsy」2.0系統，儀器廠商HistoSonics行政總裁Mike Blue團隊表示，新系統較1.0高效，最快可省10%治療時間，並能提供更全面、實時及具體的手術數據。中大醫學院院長趙偉仁稱，威爾斯親王醫院團隊將有30個治療名額，10個由李嘉誠基金會捐贈，另20個由中大醫學院及威院慈善信託基金捐贈。

超聲波碎化肝癌 研治乳癌

中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進表示，組織碎化技術（Histotripsy）利用高強度超聲波破壞及液化目標腫瘤細胞，治療過程約10至15分鐘，不影響腫瘤周邊組織，亦毋須開刀。他早前完成治療一名肝癌患者，病人患慢性肝炎及肝硬化多年，數年前已因肝癌切除部分肝臟，近期復發且有兩個新病變組織；病人接受Histotripsy治療後，左肝及右肝兩個病變組織均完全消失，胃口有改善，亦更精神。

中大醫學院亦將開展乳癌治療臨牀研究，影像及介入放射學系教授朱昭穎表示，乳癌死亡率在香港女性十大癌症中排第三，且有年輕化趨勢，又因亞洲及中國女性乳腺密度較白種女性高，傳統乳房X光造影未必能偵測微細乳房腫瘤，但超聲波可做到，組織碎化技術正是透過超聲波確定癌症位置，相信有潛力成為乳癌患者的「局部定位治療」方案，做到無創、不留疤及不影響乳房外觀，為患者提供多一個選擇。團隊表示正構思具體計劃，開展研究亦需升級設備，提及乳腺腫瘤位置較肝腫瘤淺，或需調整儀器探頭等，稍後會公布詳情。

8月贈港大 至今治30肝癌患者

早前港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈一台Histotripsy系統，李嘉誠基金會稱，自8月底引入香港以來，Histotripsy在3個月內已治療30名肝癌患者，年齡介乎44至88歲，消滅腫瘤成功率達100%。李嘉誠基金會亦向養和醫院捐贈一台Histotripsy系統。據悉，捐贈養和的儀器預計明年首季送抵。