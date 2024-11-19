【Emily】零售跌 商界：睇數都知須求變 鼓勵聖誕港消費 易賞錢明起推獎賞

特首李家超早前呼籲業界「改革求變」，區文慧同Emily講，根據政府統計處數字，同上年頭9個月比較，今年同期零售業總銷貨價值臨時估計跌7.6%，「睇數都知一定要求變，只係點去變啫」。佢話集團利用大數據分析，線上同線下平台亦發揮得好好，幫到集團喺轉變中做得更好。

話三成會員僅平日購物 Z世代重視健康

易賞錢現有近500萬名會員。區文慧話，隨住港人北上及旅遊成為新常態，三成會員只會喺平日購物，較新冠疫情前增加一成；集團調查亦發現，近五成Z世代話會將「健康」放喺人生首位，平均一周做3至4次運動，相關嘅智能裝備消費升幅較疫前增9倍，按摩槍同智能手表等都係最熱門產品。

佢話對本港市道樂觀，相信大部分港人鍾意喺香港消費，業界嘅產品質量同安全亦有佢嘅特色，認為要將特色「大聲啲」宣傳，亦要適應港人嘅消費習慣，包括用大數據預先掌握同推廣消費者所需。

講番佢哋個獎賞活動，有20幾個品牌參與，除集團旗下零售品牌，仲有美國冒險樂園、Deliveroo、領展同國泰航空等。獎賞優惠涵蓋餐飲、旅遊、娛樂等類別，其間送出近15萬件免費獎賞，例如500萬易賞錢積分、10萬罐可口可樂等。