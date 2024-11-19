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港聞

港聞二

國安地區導師培訓 首期116人

【明報專訊】委任地區人士協助於地區推動國安知識的「國家安全教育地區導師培訓計劃」，昨舉行啟動典禮。民青局長麥美娟致辭稱，第一期培訓116名導師，都是地區愛國愛港堅實力量，最有資格和能力協助政府於社區持續提高市民國安意識，冀可深入不同社群，以生動活潑方式向市民傳授國家安全信息。副政務司長卓永興則稱，維護國安是全港市民責任，冀導師將國安教育「廣泛和有效地在地區輻射開去」。

有導師稱首批多區會委員會主席

首期導師不少是區議員。灣仔區議員劉珮珊稱，昨早已參與課程約4小時，包括參觀國安展廳，講解訂立《港區國安法》緣由、國家安全五大元素及20個範疇，以及討論未來如何推廣等。以她了解，首批導師多為區議會委員會主席，部分為地區三會主席，其他三會委員及區議員其後亦應收到邀請。她說，暫時無被通知需交報告，堂上亦無提及活動必須以實體形式進行，她或會在社區辦講座，向地區人士宣傳國安概念。

油尖旺區議員黃舒明則稱，該區區議會委員會主席及滅罪、防火委員會主席獲邀，暫只有昨晨一堂課程安排，但不排除之後再有課堂學習，又稱課堂上有講解港區國安法、《維護國家安全條例》及總體國家安全觀等內容。

啟動典禮昨午在歷史博物館舉行，國安委秘書長區志光、民青局副局長梁宏正、民政總署長張趙凱渝、保安局常任秘書長李百全、18區民政專員等均有出席，各導師現場讀出盡責承諾聲明。

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