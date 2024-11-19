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削經常開支 議員關注有否施壓減聘公僕 楊何：各部門資源自由運用

【明報專訊】立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨討論公務員及政府合約僱員聘任情况。近年公務員流失數字高企，上年度公務員編制出現約一成空缺，有議員關注是否有向各部門施壓別大幅增聘公務員。公務員事務局長楊何蓓茵強調，儘管政府削減1%經常開支，部門可自由運用資源，對人手無直接影響。

上年度公務員編制共19.2萬人，實際員額約17.3萬人。勞聯林振昇稱，政府要求公務員編制「零增長」，同時各部門須削減1%經常開支，關注有否向部門施壓減少實際員額增長，憂長遠影響公共服務。楊何蓓茵強調，各部門可自由運用手上資源，如增聘人員、重聘退休者等，當局沒設限，亦可削減非人手開支。

選委界蘇長荣則問，每年公務員申請者眾，當局是「揀唔落手」或刻意控制開支。楊太表示，部分職系因申請人表現與要求相差較遠，故未能聘用目標人數，如政務職系（AO）今年希望聘請50人，最終聘用41人，紀律部隊亦有不少申請人沒法滿足體能要求。

楊何蓓茵表示，政府在多方面增加招聘，包括去年起容許大學三年級學生申請公務員職位，至今各職系有條件取錄67人。她亦說，當局針對空缺較多的職系全年招聘，如文書及秘書職系，發出聘書時間由過往10個月縮短到4至5個月，相信能增加應聘人數。

相關字詞﹕公務員編制 公務員招聘

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