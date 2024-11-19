削經常開支 議員關注有否施壓減聘公僕 楊何：各部門資源自由運用

上年度公務員編制共19.2萬人，實際員額約17.3萬人。勞聯林振昇稱，政府要求公務員編制「零增長」，同時各部門須削減1%經常開支，關注有否向部門施壓減少實際員額增長，憂長遠影響公共服務。楊何蓓茵強調，各部門可自由運用手上資源，如增聘人員、重聘退休者等，當局沒設限，亦可削減非人手開支。

選委界蘇長荣則問，每年公務員申請者眾，當局是「揀唔落手」或刻意控制開支。楊太表示，部分職系因申請人表現與要求相差較遠，故未能聘用目標人數，如政務職系（AO）今年希望聘請50人，最終聘用41人，紀律部隊亦有不少申請人沒法滿足體能要求。

楊何蓓茵表示，政府在多方面增加招聘，包括去年起容許大學三年級學生申請公務員職位，至今各職系有條件取錄67人。她亦說，當局針對空缺較多的職系全年招聘，如文書及秘書職系，發出聘書時間由過往10個月縮短到4至5個月，相信能增加應聘人數。