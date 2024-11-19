房會停車場連續3年加租 月費增4.6%至10.4% 議員憂加價潮擔重

領展發言人昨回覆本報稱，不時審視旗下各停車場車位供求及營運，並按市場情况決定需否調整個別停車場收費，若調整租金會提前通知租戶。

房會：輕微上調 收費低於同行

房委會商業樓宇小組委員會昨通過明年調整房委會停車場收費，各類泊車位月租增50至200元（見表），例如輕型貨車的露天及有蓋泊車位則分別加170及190元；大型巴士車位的有蓋車位加200元。

房委會發言人說，為使房委會停車場收費貼近市場水平並維持房委會財政穩健，小組委員會通過明年「輕微上調」房委會轄下各類泊車位月租。發言人稱，房委會的市場研究顯示，同類停車場月租收費普遍上升，而房委會各類泊車位現行月租一般較同類停車場收費低。

時租加1元 日泊升10至20元

時租方面，所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位時租收費將上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調10元及20元。

另外，房委會明年為轄下零售設施內食肆或街市消費滿指定金額的顧客提供額外免費泊車優惠。電動車充電收費方面，標準充電器免費充電；中速每30分鐘10元；快速每15分鐘90元，完成後的10分鐘寬限期過後收取每分鐘5元。

民建聯立法會議員陳學鋒認為，單是一年上調收費不算大問題，連加數年則為市民帶來少許負擔，電費、巴士車費亦將加價，且整體經濟環境未如理想，仍在新冠疫後復蘇階段，相信有任何加價均會對市民造成壓力。他亦期望商業機構能負社會企業責任，不要趁機加價。