內地漢涉四度借醉圖姦前下屬 同鄉事主：視「張總」前輩

憂對方感冒犯 順從「入屋賞畫」

被告張進國（56歲）被指2021年6月19日，在牛頭角啟德1號的住所，4次企圖強姦內地女子X。案件由4男3女組成的陪審團審理。控方開案陳辭稱，於2019年，X被派往香港一間銀行工作並認識作為上司的被告，翌年轉職到另一銀行。被告和X是朋友，X曾應邀多次前往被告家中，與被告一家吃飯。

2021年6月18日晚上，被告約X在銅鑼灣見面及介紹男友人讓X認識，X與被告和其男友人再去中環飲酒。翌日凌晨2時，同行男友人離開後，被告表示司機將接載他，X陪同被告等候，但司機沒現身。由於擔心被告醉倒，X送被告乘搭的士回家。被告下車時聲稱要有一幅珍貴的畫讓X看，遂邀請X到其住所。

要求戴避孕套拖延 終未遂

凌晨約2時多，X到訪被告家中，屋內只有兩人。被告擁抱X並拉她入房，大力推X落牀，再壓在X身上，X嘗試避開被告。被告脫掉自己的衣服，親吻和觸摸X身體，咬X的胸部及下體， 然後脫去X所有衣服。X為了拖延時間，她着被告佩戴避孕套並且反抗，被告將陽具插進X的私處不果。

由於X和被告感疲累，X要求被告讓她回家，被告不肯，兩人在牀上休息。X跟被告談話令他冷靜，但被告再3次企圖強姦X，X不斷掙扎未能成事。至早上約7時，X穿衣離開單位。案件今（19日）續。

【案件編號：HCCC 114/23】