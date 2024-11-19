Tg群組提「殺狗」炸核酸站 無業男否認3項煽惑襲擊

錄影警誡認衝動發表言論

辯方指被告自閉 反對呈堂

被告昨在區域法院否認全部控罪受審，控方開案陳辭稱，被告於錄影警誡會面承認因目睹警方執法不當，在一時衝動下發表「殺狗」言論。辯方表示，被告患自閉症，警員卻曾在錄影會面提出壓迫性問題，反對錄影會面呈堂。

被告梁凱富昨以廣東話、普通話、英語及韓語否認各一項煽惑他人普通襲擊、煽惑他人刑事損壞、煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪受審。

控方開案陳辭稱，2022年2月17至23日，被告以Tg帳號「阮民安老婆」，在一個公開群組發表3則訊息，包括「全民強檢殺到 你唔打狗 狗就會拖你入新屋嶺被人×死」、「邊個去炸一間核酸站 我就俾手足50萬」及「隨機殺狗 唯一出路」。

同年3月8日，警方在鯉魚門撿取被告的手機，然後在被告自願提供密碼下解鎖，同日拘捕被告。被告在警誡錄影會面稱，因「感情用事」、對生活上小事故感不高興，以及一時衝動的理由，發表上述訊息，亦提到現實及網上言論可能影響他人心智。

控方陳辭後，辯方稱被告患自閉症和亞氏保加症等，警方卻曾搶走被告的電話、在拘捕被告後拒讓他聯絡家人和律師，又在錄影會面提出壓迫性提問，反對口頭招認及錄影會面呈堂。

擷取信息只取煽動字眼句子

警員：毋須考慮抗辯權利

另外，負責擷取涉案信息的警員賴錦然供稱，他基於案發時「黃絲」或反政府人士會稱警員為「狗」等原因而選擇擷取涉案信息。辯方質疑，賴錦然擷取信息時，沒有「擷埋前文後理」，例如無擷取部分涉事Tg群組成員對信息的回應；賴稱，擷取含煽動字眼的句子便足夠，亦毋須考慮此做法會否剝奪被告抗辯權利。賴另確認，被告有一項案底，曾於2021年因一項危險駕駛罪被判罰款3000元。審訊今續。

【案件編號：DCCC 126/23】