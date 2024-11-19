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私隱署測10旅遊平台 全部追蹤用戶位置瀏覽紀錄

【明報專訊】私隱專員公署檢視10個網上旅遊平台，發現全部平台均會追蹤用戶於平台進行的活動，包括用戶位置或瀏覽紀錄等資料。公署呼籲，有關平台營運商在開發及設計網上平台時，應充分將保障用戶私隱融入設計，採用「貫徹私隱設計」及「預設私隱」模式，例如以最能保障私隱選項為預設選項。

Agoda私隱表現最佳獲4.5星

私隱專員公署今年2至10月檢視10個本地居民較常用網上旅遊平台，包括東瀛遊、專業旅運、金怡假期、永安旅遊、美麗華旅遊、縱橫遊及新華旅遊7個本地旅行社平台，以及3個國際旅遊服務平台Agoda、Expedia和Trip.com。公署昨發表《實測十個網上旅遊平台收集個人資料的情况》報告，指Agoda在私隱友善程度方面整體表現較佳，以最高分為5星計算，獲4.5星；最低評分為新華旅遊及縱橫遊，均獲3星。

新華僅供「綑綁式同意」促銷

公署發現，所有平台均有取得用戶同意直接促銷，而當中新華旅遊只提供綑綁式同意的選項，公署批評做法不理想；至於Expedia、金怡假期、專業旅運、Trip.com和永安旅遊5個平台，雖然讓用戶選擇是否同意接收促銷資訊，但選項則預設為同意。

公署建議營運商避免提供綑綁式或預設同意的促銷選項，應提供更多私隱選項，包括接收資訊偏好、刪除用戶交易或搜索紀錄，以及提供會否自動儲存用戶資料或付款資料的選項等，亦應允許以訪客身分購物。公署亦提醒用戶應閱讀私隱政策、提供最少個人資料及刪除不再用的帳戶，減低資料外泄風險。

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