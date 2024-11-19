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港聞二

理大附院英語面試肥佬 內地男涉5萬賄講師求入學

【明報專訊】一名38歲內地男子疑因未能通過英文面試考核，涉嫌本月向理大附屬的專業進修學院講師提供5萬元賄款以求入讀一個學位銜接課程的報酬。男子遭廉署控告一項向代理人提供利益罪，案件昨在西九龍裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，待辯方給予法律意見和索取控方文件。裁判官將案押後至12月30日再訊，並批准被告以5000元保釋。

報讀銜接課程 住深圳准保釋須留港

被告康杰（38歲、報稱經理），控罪書顯示他居於深圳。被告被控2024年11月4日，無合法權限或合理辯解而向代理人，即專業及持續教育學院有限公司（理大附屬機構）高級講師留金騰，提供形式為一筆5萬港元的饋贈、貸款、報酬或佣金，作為該留金騰作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即取錄他修讀由專業進修學院提供的中國語文及文化學士學位課程的誘因或報酬，或由於留金騰作出上述作為而向他提供利益。

控方申請被告昨天答辯，辯方申請押後及保釋，控方不反對押後但反對被告擔保。裁判官何慧嫻考慮後讓被告以5000元保釋，不得離港及交出所有旅遊證件包括雙程證、每星期到警署報到3次及不得以任何形式騷擾控方證人。

廉署新聞稿顯示，理大專業及持續教育學院轄下的專業進修學院提供多個自資學士學位銜接課程。課程申請人必須持有相關認可學歷，以及符合一定英語資格水平。如申請人不具備相關英語資格，會獲安排接受英語面試，通過面試者會被視為已達英語資格。

被告報讀理大專業進修學院一個自資學士學位課程，今年先後兩次參加英語面試，但均未能通過考核。

【案件編號：WKCC 5051/24】

相關字詞﹕學位 理工大學 賄賂

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