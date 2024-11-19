遭踢出會失精英資格 空手道選手索償 稱被無故終止會籍 哽咽「為空手道付出歸零」

涉事3宗案件原告為空手道運動員羅展鵬、羅心汶及舒展鵬；被告為中國香港空手道總會有限公司。3人分別向總會追討逾230萬、30萬和15萬元。羅展鵬入稟狀稱，他於2005年成為拳剛會空手道香港本部會員，3年後在國際賽事獲奬，獲空手道總會推薦加入精英運動員訓練計劃，2015年中被總會下令終止會籍，轉會系東流空手道全武館遭雪藏。

總會規定換道場須雪4月 原告：非主動轉

羅展鵬供稱2005年起學習空手道，現不再練習。對於空手道總會規定運動員一旦轉換道場須雪藏4個月，他表示未見過總會討論文件，只知悉轉會影響訓練進度。羅於2015年遭道場和總會終止會籍，4個月冷凍期內失去精英運動員資格，其後轉行健身教練。

總會一方：兩年一場不勝 不符精英標準

空手道總會一方盤問稱，尊師重道是業界傳統，師父授徒希望徒弟薪火相傳，留在同一道場教導晚輩，總會政策與傳統相符。羅展鵬同意說法，但指政策欠缺審核和諮詢，而且他遭踢出道場，不是主動離開，角色被動。羅稱遭撤會籍後失去體院強大支援，包括世界級教練支援、運動體適能和營養師協助、體院伙食和住宿等。他稱道場會籍是小問題，卻因而失去精英運動員資格和收入，「我咁多年擺落去的時間都係無」。

總會一方質疑羅2013至2014年間「一場比賽無贏過」，2015年成績無以為繼，猶如高峰已過，不符精英運動員標準。

原告：冷凍期內無機會出賽

羅否認，表示冷凍期內無機會出賽，其後為生計轉行不再習空手道。他稱與師兄弟聚會時重燃興趣，2017年報名參賽。不過因無時間受訓，「空手道對我來講好奢侈」，終沒有出賽。聆訊今續。

【案件編號：HCA 529、987-8/17】