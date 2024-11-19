小學教師涉課室狎兩學生 控：曾着目擊者證清白

被摸胸腿 事主微信揭發

控方開案陳辭稱，2022/23學年，被告王輝文為事主X（11歲）和Y（12歲）的常識科和資訊科技科老師。2023年3至4月某日常識課期間，被告着X坐在他大腿上，X兩度拒絕，被告接着將X拉到他腿上。X尷尬故沒站起，之後被告把手放在X大腿上左右移動8至9秒。

同年4月某日，另一事主Y在課室參與活動期間，向被告問及一條關於功課的問題，其間被告右手指着課本，左手搭在Y肩膊，又將左手探入Y衣服內，用手掃Y胸部1至3分鐘。當時Y感到害怕及往後縮，同時稱「懂得做功課了」，其後被告縮手。

至5月19日，被告安排X與學生A和B放學後在課室商討設計比賽事宜。課室內被告再着X坐在他大腿上，X恐被責罵故遵從，之後被告用手輕撫X的腳和腰各3至4秒，另兩度揑X的腰部。當時A和B皆目睹X坐在被告大腿。

同日稍後，A和B離開課室，之後X再應被告要求坐在他大腿上，被告另把手指伸進X胸圍觸摸其胸部下方。X對被告的行為極度不滿，最終在微信述及被摸胸及摸腳。

3日後，被告向A和B稱，X於微信講述被摸一事，亦有很多留言批評他「變態」，着A和B還他清白。其後，X的文章引起校方注意，X和Y亦向社工講述事件，被告向社工否認犯案。被告於5月31日被捕。

【案件編號：DCCC 1151/23】