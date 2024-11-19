城巴意外脫班率三巴之最 議員：不改善先加價難信服

九巴近年意外增 脫班好轉

文件交代三巴2022年、2023年、2024年上半年服務表現。意外率方面，行內每百萬行車公里按年分別平均有2.48、2.77及3.41宗意外。城巴連續3年高於同業，前年及去年同為3.99宗，今年上半年與同行差距更擴大，每百萬行車公里平均5.65宗，較同行多2.24宗。九巴意外率低於同行平均，但近3年亦升，按年為2.11、2.77及3.25宗。嶼巴3年則為1.48、0.68及1.97宗，是三巴中最低。

脫班方面，行內平均脫班率按年分別為2.4%、3.8%、2.4%。城巴前年脫班率低於同行，僅2.1%；去年及今年上半年則上升至高於同行，去年達5%，高同行1.2個百分點，今年上半年則2.7%，高0.3個百分點。九巴前年脫班率為2.5%稍高於同行，去年則為3.6%低於同業，今年上半年2.4%與同業相同，情况有改善。嶼巴較少脫班，按年分別為0.4%、1.1%及0.3%。

另外，九巴去年至今年6月底購買最多新車，達127輛；城巴買16輛；嶼巴購置一輛。文件未透露各巴士公司購置新巴士成本。