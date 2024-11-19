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申加價6.5%九巴嶼巴 去年虧轉盈 議員稱客漸復不應超通脹 批城巴經營差卻申一成

【明報專訊】九巴、城巴及嶼巴去年6月中加價後今年再申請加價，據運輸及物流局昨提交立法會文件，九巴及嶼巴申請加6.5%，城巴申加9.5%。九巴及嶼巴去年均錄盈利，日均客量分別升14.6%及38.5%。申請加幅最高的城巴客量亦升約19.5%，惟錄得5740萬元虧損，同時交通意外宗數比例及脫班率於今年上半年為三巴中最高（見另稿）。有立法會議員認為，客量上升反映巴士經營環境已改善，加幅不應超過通脹，即只可為約2%至3%；又批評三巴中僅城巴於客量上升下仍虧蝕，經營不善仍申請加價近一成「離譜」，促當局否決申請。

城巴：已蝕6年 將推獎賞

城巴回應稱，若獲批加價9.5%，以目前平均票價8.1元計算，每程車資平均僅加價約0.8元；又透露明年將推出全新常客獎賞計劃，紓緩票價壓力；另會重新設計手機應用程式及網站。城巴又稱，公司2018起已連續6年虧損，累計5.82億元，雖料今年虧損收窄，但缺乏足夠資金投資長遠業務發展及資產，盼調整票價後明年收支平衡。立法會交通事務委員會本周五（22日）討論三巴加價申請。

政府於文件表示，巴士客量和收入隨着社會和經濟活動復常，較新冠疫情期間改善，達疫前約九成至九成半水平，惟面對工資成本持續上升、油價大幅波動及與其他交通工具競爭，營辦商財務狀况未如理想。

不過文件同時顯示，客量回升的九巴及嶼巴去年起轉虧為盈。九巴前年蝕4120萬元，去年賺2020萬元，日均客量按年升約14.6%至253萬人次；嶼巴前年蝕880萬元，去年日均客量升38.5%至9萬人次後，轉賺290萬元。城巴則2020/21年度蝕1.6億元，前年收窄至蝕3900萬元，去年重新擴大至蝕5740萬元。而城巴去年日均客量升19.5%，日均84.4萬人。

政府：做好把關如昔 可拒加

政府稱，將一如以往做好把關工作，審慎檢視加價申請，考慮因素包括票價調整幅度方程式運算結果（0.5×運輸業名義工資指數變動＋0.5×綜合消費物價指數變動-0.5×生產力增幅）、市民接受程度及巴士公司合理回報率等，亦會繼續利用「專營巴士豁免隧道費基金」減低加幅，如加幅過高，會建議調低甚或拒絕申請。

按方程式 三巴可加3.63％

文件又顯示，三巴依方程式可加價3.63%。隧道費基金結餘方面，九巴尚餘3.87億元；嶼巴2萬元；城巴則無結餘，意味城巴今次加幅只能靠行政會議主導「壓價」。

香港新方向立法會議員張欣宇重申，三巴加幅客量逐漸回升，獲批加幅不應超出通脹。他又說，有兩間巴士公司客量上升可轉虧為盈，難理解城巴為何仍蝕，批評經營不善卻申請加價一成「離譜」，期望城巴提供更多合併後財政數據。

張又分析，九巴去年車務收入約67.4億元，如今次可獲加足6.5%，單車務收入便可多4.38億元，遠高於九巴一向整體年均賺兩三億元 ，反映擬議加幅不合理。

民建聯立法會議員梁熙認為，新城巴去年合併理應節省更多成本，減輕營運壓力，城巴母企「匯達交通」近3年非票務收入利潤亦持續增長，批評城巴提出驚人加幅「只向乘客開刀，不作積極開源」，促政府做好把關否決申請。梁又稱，城巴與其「整色整水」推常客優惠計劃，不如降低加幅申請，明碼實價提供優惠。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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